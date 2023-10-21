Ландо Норрис о предстоящем спринте: «Это тяжело, мы вообще не тренировались на длинной дистанции»

Норрис остался разочарован непопаданием в топ-3 на старте спринта в США.

Пилот « » подвел итоги квалификации к спринт-заезду, отметив, что команда хоть и добилась прогресса, но пока мало что может противопоставить конкурентам.

«Было близко, хотя в таких ситуациях тебе все равно всегда хочется большего. Сегодня я был больше доволен своим кругом, чем вчера, так что по ощущениям я выжал из болида больше. Просто другим ребятам удалось выступить еще лучше, полагаю что так, тут все просто.

Вообще это тяжело. Мы вообще не тренировались на длинной дистанции. Максимальная длина нашего отрезка на тренировке – это три круга. Так что вопросы есть у всех.

Не думаю, что кроме «Ред Булл» хоть кто-то будет в себе уверен, хотя «Мерседесы» обычно тоже очень хороши на длинной дистанции.

Эта трасса определенно не так хорошо подходит нашей машине, как тот же трек в Катаре, например, что явно не пойдет нам на пользу с отточки зрения работы с шинами и так далее. Но я думаю, у нас есть шанс. Мы явно не выбыли из борьбы, хотя понятно, что спринт будет сложным», – рассказал .

Хэмилтон впервые за два года «заметил эффект» обновления «Мерседеса». Оно снимает только 0,1 секунды с круга