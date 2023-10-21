ФИА обсудит с командами «Ф-1» проблему высокой температуры в кокпите

Теги ФИА Пэт Симондс Формула-1 Авто

ФИА и команды «Ф-1» поговорят о жаре в кокпите на Гран-при Катара.

Вопрос включили в список тем следующего собрания Комитета по обсуждению технических вопросов (ТАС). Встреча состоится в виртуальном формате 31 октябре. В ней примут участие все 10 технических директоров и руководство серии, включая технического директора самой «Формулы-1» Пэта Симондса.

ФИА уже пообещала подготовить полный анализ ситуации в Катаре и ее последствий. При этом одной из главных проблем внедрения охлаждения может стать увеличение веса болида – с которым «Ф-1» планирует бороться.

«Мы собираемся обсудить это на следующем собрании ТАС. ФИА и я работаем над этим вопросом. Это не очень просто.

В «Индикаре» есть разные системы вентиляции. Они используют эти свои классные костюмы, которые, думаю, весят пару килограмм – но это не конец света. Вы решаете, какую скорость извлечете из веса. Так что если вы говорите о прибавке в пару килограмм ради крутого костюма, например, то вы сможете посчитать, чего это будет стоить с физической точки зрения.

Вы не можете точно определить, чего ждать от пилота. Но настанет момент, когда вы поймете, что водителю необходима бутылка воды», – сказал Симондс.   

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1 комментарий

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Project2000
чего хотел сказать Симондс? я ничего сейчас не понял :-/
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