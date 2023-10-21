Гельмут Марко о 6-м месте Ферстаппена: «Наличие на трассе больших неровностей влияют на «Ред Булл» сильнее, чем на конкурентов»

Марко оценил шансы Ферстаппена выиграть Гран-при США с 6-го места на старте.

Советник « », подводя итоги квалификации, признал то, что из-за своих особенностей «Трасса Америк» не очень хорошо подходит болиду австрийской команды.

При этом Марко считает, что у Ферстаппена остаются шансы выиграть воскресную гонку.

«Основная проблема заключалась в том, что поведение болида было не таким, как хотелось бы . Наличие на трассе больших неровностей влияют на нас сильнее, чем на конкурентов.

Повтор с одной из камер явно говорил о том, что нарушение границ трассы действительно было, к сожалению. С другой стороны, гоночный темп – или скорее умение работать с шинами, – является нашей сильной стороной, как и тот факт, что нам удается стабильно держать высокий гоночный темп на дистанции всей гонки.

В воскресенье гонка начнется в 14 часов по местному времени, будет еще жарче. Но да, разумеется, (победить) с учетом старта с 6-й позиции будет трудно, ведь впереди есть сразу несколько гонщиков, обогнать которых будет довольно сложно.

Да, будет трудно, но не невозможно. Нужно будет найти правильный баланс между агрессивной атакой и задачей сберечь шины на дистанции всей гонки», – рассказал .

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