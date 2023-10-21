Даниэль Риккардо об отставании от Цуноды: «С травмой это никак не связано»

Теги Гран-при США Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Здоровье Юки Цунода Гран-при Катара Авто

Даниэль Риккардо не стал объяснять неудачу в США травмой.

Австралиец вернулся за руль «Альфа Таури» после перелома запястья. В квалификации в Остине Риккардо показал 15-е время и отстал от напарника Юки Цуноды почти на 0,3 секунды.

«Результат никак не связан с рукой, и, думаю, это позитивный момент.

Пожалуй, адреналин влияет на такие вещи, поэтому я и не хотел приезжать в Катар. Я хотел провести фактически четыре дня на симуляторе подряд. Я сказал: «Оставьте меня в машине, я буду гоняться, пока не устану или не начнет что-то болеть».

Так что я знаю – все в порядке. Жаль, что не получилось показать более высокий результат, но с рукой все хорошо», – сказал Даниэль.

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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1 комментарий

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Bzz Pvz
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Великий Рикьярдо! В этом сезоне слил все квалы Тсуноде, который также сливал все остальные только что пришедшему Лоусону🤣🤣. И этот человек ещё недавно считался топовым гонщиком…
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