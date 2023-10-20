Дуэн выступит за «Альпин» в пятничных практиках на гонках в Мексике и Абу-Даби

Теги Гран-при Абу-Даби Формула-1 Формула-2 Гран-при Мексики Эстебан Окон Пьер Гасли Джек Дуэн Альпин Авто

Джек Дуэн выступит за «Альпин» в двух пятничных практиках до конца сезона.

Резервный пилот французской команды примет участие в первых практиках перед гонками в Мексике и Абу-Даби.

Австралиец, который в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2», в практике перед Гран-при Мексики заменит Пьера Гасли, а в первой тренировочной сессии перед гонкой в Абу-Даби – Эстебана Окона.

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