Дуэн выступит за «Альпин» в пятничных практиках на гонках в Мексике и Абу-Даби
Джек Дуэн выступит за «Альпин» в двух пятничных практиках до конца сезона.
Резервный пилот французской команды примет участие в первых практиках перед гонками в Мексике и Абу-Даби.
Австралиец, который в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2», в практике перед Гран-при Мексики заменит Пьера Гасли, а в первой тренировочной сессии перед гонкой в Абу-Даби – Эстебана Окона.
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