Дуэн выступит за «Альпин» в пятничных практиках на гонках в Мексике и Абу-Даби

Джек Дуэн выступит за «Альпин» в двух пятничных практиках до конца сезона.

Резервный пилот французской команды примет участие в первых практиках перед гонками в Мексике и .

Австралиец, который в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2», в практике перед заменит , а в первой тренировочной сессии перед гонкой в Абу-Даби – .

В «Ф-1» задрали максимальные штрафы вчетверо – до миллиона евро! Гонщики ошеломлены