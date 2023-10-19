Марио Андретти: «Хэмилтон снова выиграет гонку рано или поздно. Нет вопросов по поводу его способностей»

Теги Марио Андретти Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Марио Андретти не сомневается, что Льюис Хэмилтон еще выиграет Гран-при.

После Гран-при Саудовской Аравии-2021 семикратный чемпион «Формулы-1» 15 раз оказывался на подиуме, однако ни разу не занимал первое место.

«Думаю, да, [Хэмилтон выиграет]. Да, конечно.

Видно, что Льюис действует очень агрессивно, и, разумеется, это правильно. Пожалуй, он понимает, что не обладает той же техникой, что была в его распоряжении несколько лет назад. Но работа идет, я уверен. Все [в «Мерседесе»] упорно трудятся, пытаясь исправить ситуацию.

А по поводу его способностей нет никаких вопросов. Никаких вопросов», – заявил чемпион мира 1978 года.

Андретти ожидает, что в какой-то момент конкуренты начнут сражаться с Максом Ферстаппеном и «Ред Булл»:

«Борьба будет. Я гарантирую, что Макс Ферстаппен понимает – так не будет продолжаться всегда. В этом красота «Ф-1».

Есть способные протагонисты. Есть два способных гонщика в «Феррари», которые уже продемонстрировали, что могут побеждать. Есть «Макларен». И нельзя списывать со счетов Фернандо [Алонсо].

Фернандо всегда на уровне. Мне нравится его настрой на таком этапе карьеры. Но, возвращаясь к Льюису – нет сомнений, что рано или поздно он скажет свое слово».

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8 комментариев

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GODZILLA
Ответ Башмак Нирванов
Точно - "нет вопросов"? Тут у поклонников прыщавого масса вопросов по этой части. Знают ведь, чей титул Максик получил из рук Маси в 21-ом и кто ему дорогу перейдет "как только - так сразу". Не даёт им покоя Люис.
Честно говоря меня как болел РБ больше напрягает Ландо и Пиастри. с Хэмом в 21 показал что в равных условиях быстрее, да был Абу Даби получилось не очень но тут Макс точно непричем, а если посмотреть на весь сезон со всеми сходами ошибками Маси и тд, то справедливый итог сезона вышел.
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Mittermeyer
Для победы Хэмилтона всего лишь надо, чтобы сошли Сайнс, Леклер, Ферстаппен, Норрис, Пиастри, Рассел, Алонсо, Перес. Тогда он точно выиграет.
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Сергей Евсеев
Ответ Башмак Нирванов
Точно - "нет вопросов"? Тут у поклонников прыщавого масса вопросов по этой части. Знают ведь, чей титул Максик получил из рук Маси в 21-ом и кто ему дорогу перейдет "как только - так сразу". Не даёт им покоя Люис.
Уверен, ни один фанат Ферстаппена не считает Хэмилтона главным конкурентом. В лучшем случае на 3-4 месте после Норриса, Рассела, Леклера, а в следующих сезонах может и Пиастри.
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sir_shir
Лучше пусть Алонсо!
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ffmp
Ответ Mittermeyer
Для победы Хэмилтона всего лишь надо, чтобы сошли Сайнс, Леклер, Ферстаппен, Норрис, Пиастри, Рассел, Алонсо, Перес. Тогда он точно выиграет.
Настолько одержимого человека не часто увидишь)
Ты наверное спишь и просыпаешься с мыслями о Льюисе, раз каждый коммент у тебя о нем, или косвенно о нем/о его команде
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