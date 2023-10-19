Марио Андретти: «Хэмилтон снова выиграет гонку рано или поздно. Нет вопросов по поводу его способностей»
Марио Андретти не сомневается, что Льюис Хэмилтон еще выиграет Гран-при.
После Гран-при Саудовской Аравии-2021 семикратный чемпион «Формулы-1» 15 раз оказывался на подиуме, однако ни разу не занимал первое место.
«Думаю, да, [Хэмилтон выиграет]. Да, конечно.
Видно, что Льюис действует очень агрессивно, и, разумеется, это правильно. Пожалуй, он понимает, что не обладает той же техникой, что была в его распоряжении несколько лет назад. Но работа идет, я уверен. Все [в «Мерседесе»] упорно трудятся, пытаясь исправить ситуацию.
А по поводу его способностей нет никаких вопросов. Никаких вопросов», – заявил чемпион мира 1978 года.
Андретти ожидает, что в какой-то момент конкуренты начнут сражаться с Максом Ферстаппеном и «Ред Булл»:
«Борьба будет. Я гарантирую, что Макс Ферстаппен понимает – так не будет продолжаться всегда. В этом красота «Ф-1».
Есть способные протагонисты. Есть два способных гонщика в «Феррари», которые уже продемонстрировали, что могут побеждать. Есть «Макларен». И нельзя списывать со счетов Фернандо [Алонсо].
Фернандо всегда на уровне. Мне нравится его настрой на таком этапе карьеры. Но, возвращаясь к Льюису – нет сомнений, что рано или поздно он скажет свое слово».
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Ты наверное спишь и просыпаешься с мыслями о Льюисе, раз каждый коммент у тебя о нем, или косвенно о нем/о его команде