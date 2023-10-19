Марио Андретти: «Хэмилтон снова выиграет гонку рано или поздно. Нет вопросов по поводу его способностей»

Марио Андретти не сомневается, что Льюис Хэмилтон еще выиграет Гран-при.

После Гран-при Саудовской Аравии-2021 семикратный чемпион «Формулы-1» 15 раз оказывался на подиуме, однако ни разу не занимал первое место.

«Думаю, да, [Хэмилтон выиграет]. Да, конечно.

Видно, что Льюис действует очень агрессивно, и, разумеется, это правильно. Пожалуй, он понимает, что не обладает той же техникой, что была в его распоряжении несколько лет назад. Но работа идет, я уверен. Все [в « »] упорно трудятся, пытаясь исправить ситуацию.

А по поводу его способностей нет никаких вопросов. Никаких вопросов», – заявил чемпион мира 1978 года.

ожидает, что в какой-то момент конкуренты начнут сражаться с и « »:

«Борьба будет. Я гарантирую, что Макс Ферстаппен понимает – так не будет продолжаться всегда. В этом красота «Ф-1».

Есть способные протагонисты. Есть два способных гонщика в « », которые уже продемонстрировали, что могут побеждать. Есть «Макларен». И нельзя списывать со счетов Фернандо [Алонсо].

Фернандо всегда на уровне. Мне нравится его настрой на таком этапе карьеры. Но, возвращаясь к Льюису – нет сомнений, что рано или поздно он скажет свое слово».

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