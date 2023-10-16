Джеймс Эллисон: «Мерседесу» будет вдвойне важно не ошибиться с конструкцией болида 2024 года»
«Мерседесу» будет крайне важно не ошибиться с конструкцией болида 2024 года.
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон объяснил, почему задача команды по проектированию болида 2024 года вдвойне важна.
Ранее Льюис Хэмилтон, обсуждая перспективы «Мерседеса» в борьбе с «Ред Булл», особо отмечал, что ближайшие полгода будут иметь ключевое значение для немецкой команды.
«Во-первых, это будет совсем другая машина. То есть мы не будем продолжать работать с этим болидом.
Льюис прав сразу в двух смыслах: это новый сезон, и нам будет важно начать новый сезон, сразу включившись в борьбу.
Но даже важнее это будет потому, что сезон-2026 неумолимо приближается, и машину для 2026 года нужно будет разрабатывать весь 2025 год.
Так что вполне вероятно, что болиды 2024 и 2025 года будут очень похожи друг на друга по конструкции. Поэтому не ошибиться с конструкцией болида 2024 года будет вдвойне важно», – рассказал Эллисон.
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