Джеймс Эллисон: «Мерседесу» будет вдвойне важно не ошибиться с конструкцией болида 2024 года»

«Мерседесу» будет крайне важно не ошибиться с конструкцией болида 2024 года.

Технический директор « » объяснил, почему задача команды по проектированию болида 2024 года вдвойне важна.

Ранее Льюис Хэмилтон, обсуждая перспективы «Мерседеса» в борьбе с «Ред Булл», особо отмечал, что ближайшие полгода будут иметь ключевое значение для немецкой команды.

«Во-первых, это будет совсем другая машина. То есть мы не будем продолжать работать с этим болидом.

Льюис прав сразу в двух смыслах: это новый сезон, и нам будет важно начать новый сезон, сразу включившись в борьбу.

Но даже важнее это будет потому, что сезон-2026 неумолимо приближается, и машину для 2026 года нужно будет разрабатывать весь 2025 год.

Так что вполне вероятно, что болиды 2024 и 2025 года будут очень похожи друг на друга по конструкции. Поэтому не ошибиться с конструкцией болида 2024 года будет вдвойне важно», – рассказал Эллисон.

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