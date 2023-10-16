Джеймс Эллисон: «Мерседесу» будет вдвойне важно не ошибиться с конструкцией болида 2024 года»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Авто

«Мерседесу» будет крайне важно не ошибиться с конструкцией болида 2024 года.

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон объяснил, почему задача команды по проектированию болида 2024 года вдвойне важна.

Ранее Льюис Хэмилтон, обсуждая перспективы «Мерседеса» в борьбе с «Ред Булл», особо отмечал, что ближайшие полгода будут иметь ключевое значение для немецкой команды.

«Во-первых, это будет совсем другая машина. То есть мы не будем продолжать работать с этим болидом.

Льюис прав сразу в двух смыслах: это новый сезон, и нам будет важно начать новый сезон, сразу включившись в борьбу.

Но даже важнее это будет потому, что сезон-2026 неумолимо приближается, и машину для 2026 года нужно будет разрабатывать весь 2025 год.

Так что вполне вероятно, что болиды 2024 и 2025 года будут очень похожи друг на друга по конструкции. Поэтому не ошибиться с конструкцией болида 2024 года будет вдвойне важно», – рассказал Эллисон.

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1 комментарий

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Дмитрий Дудников
Льюис-то прав, но вряд ли кто-то говорит, что не нужно сразу включаться в борьбу, или выбирать проигрышную стратегию развития болида)))
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