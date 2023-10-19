Йос Ферстаппен: «Макс повторит успехи Михаэля Шумахера в хорошей машине»
Йос Ферстаппен считает, что его сыну по силам сравняться с Михаэлем Шумахером.
На Гран-при Катара Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом мира. Руководство «Ред Булл» отмечало, что пилот вышел на новый уровень в нынешнем году, однако Йос с этим не согласен.
«Для меня – нет. Я считаю, что Макс тот же, кем был три, четыре года назад. Единственная разница в фантастический машине и в том, что он хорошо знает людей, с которыми работает.
Думаю, поэтому все кажется простым. Тем не менее, необходимо каждый уик-энд показывать уровень. Все дело в деталях.
На мой взгляд, с такой машиной он, может, и не выиграл бы десять гонок [подряд] четыре года назад, но, безусловно, был бы очень близок к тому, что показывает сейчас», – сказал бывший пилот «Формулы-1».
Ферстаппен-старший ответил на вопрос о том, обладает ли Макс теми же сосредоточенностью и жаждой борьбы, что и семикратный чемпион Шумахер, с которым Йос выступал в «Бенеттоне»:
«Он очень близок к этому».
Также у 51-летнего нидерландца спросили, повторит ли пилот «Ред Булл» успехи Михаэля:
«Необходима удача – надо оставаться в хорошей машине в ближайшие годы. Для таких достижений нужна соответствующая техника. Но, думаю, если она будет, [Макс] это сделает».
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