Йос Ферстаппен: «Макс повторит успехи Михаэля Шумахера в хорошей машине»

Теги Михаэль Шумахер Ред Булл Бенеттон Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Йос Ферстаппен считает, что его сыну по силам сравняться с Михаэлем Шумахером.

На Гран-при Катара Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом мира. Руководство «Ред Булл» отмечало, что пилот вышел на новый уровень в нынешнем году, однако Йос с этим не согласен.

«Для меня – нет. Я считаю, что Макс тот же, кем был три, четыре года назад. Единственная разница в фантастический машине и в том, что он хорошо знает людей, с которыми работает.

Думаю, поэтому все кажется простым. Тем не менее, необходимо каждый уик-энд показывать уровень. Все дело в деталях.

На мой взгляд, с такой машиной он, может, и не выиграл бы десять гонок [подряд] четыре года назад, но, безусловно, был бы очень близок к тому, что показывает сейчас», – сказал бывший пилот «Формулы-1».

Ферстаппен-старший ответил на вопрос о том, обладает ли Макс теми же сосредоточенностью и жаждой борьбы, что и семикратный чемпион Шумахер, с которым Йос выступал в «Бенеттоне»:

«Он очень близок к этому».

Также у 51-летнего нидерландца спросили, повторит ли пилот «Ред Булл» успехи Михаэля:

«Необходима удача – надо оставаться в хорошей машине в ближайшие годы. Для таких достижений нужна соответствующая техника. Но, думаю, если она будет, [Макс] это сделает».

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7 комментариев

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V12twinturbo
Ответ MinkoffS
В "хорошей" машине и я повторю успехи Шумахера.
расскажите об этом Пересу, Боттасу, Барикелло и т.д.
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V12twinturbo
Ответ Nothern Lord
В "хорошей" машине (2й в чемпионате) никаких успехов почему-то не было. А на самовозе аля Ред булл последних лет половина пилотов Ф1 были бы чемпионами. К самому Ферстаппену вопросов нет - он классный гонщик, но в ф1 уровень пилота решает не так уж и много, и результаты Хэмилтона это наглядно доказывают.
А в 2021-м?
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EconomistGl
Ответ V12twinturbo
А в 2021-м?
В котором пролидировал кругов столько сколько остальные гонщики вместе взятые и взял больше всех квалификаций?
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