Женская серия «Академия «Ф-1» проведет все этапы 2024 года в рамках Гран-при «Ф-1»

Теги Формула-1 Авто

Гоночная серия для девушек «Академия «Ф-1» станет полноценным чемпионатом поддержки «Формулы-1».

Все семь этапов 2024 года состоятся в рамках Гран-при. В нынешнем году «Академия «Ф-1» проведет уик-энд в Остине совместно с «Ф-1».

Ранее было объявлено, что серию поддержат все команды «Ф-1», предоставив своих гонщиц и ливреи.

Календарь «Академии «Ф-1» на сезон-2024
 
1. Саудовская Аравия – 7-9 марта
2. США (Майами) – 3-5 мая
3. Испания – 21-23 июня
4. Нидерланды – 23-25 августа
5. Сингапур – 20-22 сентября
6. Катар – 29 ноября – 1 декабря
7. Абу-Даби – 6-8 декабря
 

Сьюзи Вольфф стала управляющим директором «Академии Ф-1» – новой женской гоночной серии

В 2024 году все команды «Формулы-1» выставят по одной гонщице в женской серии «Академия «Ф-1»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий