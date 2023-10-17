Женская серия «Академия «Ф-1» проведет все этапы 2024 года в рамках Гран-при «Ф-1»

Гоночная серия для девушек «Академия «Ф-1» станет полноценным чемпионатом поддержки «Формулы-1».

Все семь этапов 2024 года состоятся в рамках Гран-при. В нынешнем году «Академия «Ф-1» проведет уик-энд в Остине совместно с «Ф-1».

Ранее было объявлено, что серию поддержат все команды «Ф-1», предоставив своих гонщиц и ливреи.

Календарь «Академии «Ф-1» на сезон-2024

1. Саудовская Аравия – 7-9 марта

2. США (Майами) – 3-5 мая

3. Испания – 21-23 июня

4. Нидерланды – 23-25 августа

5. Сингапур – 20-22 сентября

6. Катар – 29 ноября – 1 декабря

7. Абу-Даби – 6-8 декабря

Сьюзи Вольфф стала управляющим директором «Академии Ф-1» – новой женской гоночной серии

В 2024 году все команды «Формулы-1» выставят по одной гонщице в женской серии «Академия «Ф-1»