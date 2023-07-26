В 2024 году все команды «Формулы-1» выставят по одной гонщице в женской серии «Академия «Ф-1»

Теги ФИА Формула-1 Карлин АРТ регламент Кампос Рейсинг Према МП Моторспорт Авто

Все команды «Формулы-1» в 2024 году выставят на старт Академии «Ф-1» – серии, в которой выступают только девушки, – по одной гонщице.

На данный момент в чемпионате «Академии «Ф-1» выступают пять команд («Арт», «Кампос», «Према», «Карлин» и «МП Мотоспорт»), каждая из которых выставляет на старт по три машины. Со следующего года все команды «Ф-1» присоединятся к серии со своими проектами, и каждая команда будет выставлять на старт по одной машине.

В данный момент подходит к концу первый сезон серии – за шесть гонок до конца лидирует в чемпионате Марта Гарсия.

Наибольшую критику в прессе и среди болельщиков вызывает отсутствие официальных трансляций соревнований.

В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бродяга-симпатяга
Кстати хорошая мысль дать командам третью машину с бабой за рулем. Событий на трассе будет вагон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий