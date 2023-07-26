В 2024 году все команды «Формулы-1» выставят по одной гонщице в женской серии «Академия «Ф-1»

Все команды «Формулы-1» в 2024 году выставят на старт Академии «Ф-1» – серии, в которой выступают только девушки, – по одной гонщице.

На данный момент в чемпионате «Академии «Ф-1» выступают пять команд («Арт», « », « », « » и «МП Мотоспорт»), каждая из которых выставляет на старт по три машины. Со следующего года все команды «Ф-1» присоединятся к серии со своими проектами, и каждая команда будет выставлять на старт по одной машине.

В данный момент подходит к концу первый сезон серии – за шесть гонок до конца лидирует в чемпионате Марта Гарсия.

Наибольшую критику в прессе и среди болельщиков вызывает отсутствие официальных трансляций соревнований.

В «Ф-1» ездит аутсайдер с машиной как в «Ф-2»: завод устарел на 20 лет. А он иногда обгоняет «Феррари» и маячит в топ-10