Лука ди Монтедземоло: «Хочу видеть «Феррари», которая сражается за титул, а не довольствуется 3-м местом. Пилоты – последняя проблема команды»

Лука ди Монтедземоло не считает гонщиков проблемой «Феррари».

По словам экс-президента Скудерии, и Карлос Сайнс соответствуют уровню легендарной команды. Ди Монтедземоло также высказался о состоянии «Формулы-1» в целом.

«Сегодняшняя «Ф-1» прекрасна, потому что появилось новое поколение быстрых и талантливых пилотов, как недавно продемонстрировал , пусть даже в данный момент это поколение не включает в себя итальянцев.

Мне нравится, что в Соединенных Штатах, наконец, есть интерес и внимание к «Формуле-1». Мне нравится , пилот очень высокого уровня. Когда я наблюдал за его последним квалификационным кругом в Монако в этом году, то подумал: «Такого я никогда не видел в своей жизни».

То, что мне не нравится, так это текущий регламент – он очень сложный. И мне не нравится положение «Феррари».

Я считаю, что пилоты – последняя проблема «Феррари». Дело в машине. Кроме того, я не хочу видеть «Феррари», которая довольствуется третьим местом – на мой взгляд, это поражение. Я бы предпочел наблюдать за тем, как команда наслаждается настоящими победами и сражением за титул до последней гонки, чего не случалось много лет», – заявил 76-летний итальянец.

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