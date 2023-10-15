Кристиан Хорнер об опыте обязательных пит-стопов в Катаре: «Команды хотят как можно быстрее проехать дистанцию гонку – хоть с одним пит-стопом, хоть с двумя, хоть с тремя»

Хорнер не поддержит идею введения ограничения пит-стопов на постоянной основе.

Руководитель « », комментируя события Гран-при Катара, выразил сомнения относительно того, что ограничения дистанции для каждого комплекта шин может пойти на пользу «Формуле-1».

В Катаре, из соображений безопасности, и «Пирелли» ограничили дистанцию для каждого комплекта шин 18 кругами.

«Думаю, что командам нужно давать свободу – которая и порождает креативные решения.

Обязательные пит-стопы? Это повлияет и на окончание квалификации, и на то, сколько кругов вы станете проезжать в квалификации, чтобы сберечь шины для гонки…то есть, на мой взгляд это бессмысленно.

Команды хотят как можно быстрее проехать дистанцию гонку – хоть с одним пит-стопом, хоть с двумя, хоть с тремя. И так и должно быть.

С точки зрения мер безопасности я полностью понимаю причины, по которым в ФИА так поступили (на Гран-при Катара). Возможно, с точки зрения стратегии этот вариант и не был оптимальным – возможно, с учетом износа шин можно было бы ограничиться двумя пит-стопами, принимая во внимание и другие факторы.

Как бы то ни было, гонка просто получилась другой, она стала проверкой для стратегов под несколько другим углом. Но такие условия в любом случае сделали гонку более стратегически предсказуемой, потому что вы понимали, сколько кругов каждая машина может проехать на каждом из комплектов шин», – рассказал .

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