Риккардо выступит на Гран-при США за «Альфа Таури»: «Да, я вернулся»

Теги Гран-при США Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Авто

Даниэль Риккардо подтвердил, что возвращается за руль «Альфа Таури» в Остине.

Гран-при США пройдет с 20 по 22 октября.

В практике перед Гран-при Нидерландов Риккардо получил перелом запястья. На протяжении пяти этапов австралийца заменял резервный пилот «Ред Булл» и «Альфа Таури» Лиам Лоусон.

«Да, я вернулся. Я в предвкушении», – сообщил Даниэль.

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1 комментарий

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Биомеханоид
Нет, ты не вернулся
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