Риккардо выступит на Гран-при США за «Альфа Таури»: «Да, я вернулся»
Даниэль Риккардо подтвердил, что возвращается за руль «Альфа Таури» в Остине.
Гран-при США пройдет с 20 по 22 октября.
В практике перед Гран-при Нидерландов Риккардо получил перелом запястья. На протяжении пяти этапов австралийца заменял резервный пилот «Ред Булл» и «Альфа Таури» Лиам Лоусон.
«Да, я вернулся. Я в предвкушении», – сообщил Даниэль.
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