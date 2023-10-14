Риккардо выступит на Гран-при США за «Альфа Таури»: «Да, я вернулся»

Даниэль Риккардо подтвердил, что возвращается за руль «Альфа Таури» в Остине.

пройдет с 20 по 22 октября.

В практике перед Гран-при Нидерландов Риккардо получил перелом запястья. На протяжении пяти этапов австралийца заменял резервный пилот «Ред Булл» и « » .

«Да, я вернулся. Я в предвкушении», – сообщил .

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