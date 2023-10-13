Жак Вильнев: «Ферстаппен был создан для того, чтобы стать чемпионом – у него нет ни одного слабого места»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Жак Вильнев Карлос Сайнс Формула-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен был создан, чтобы стать чемпионом – считает Вильнев.

Обладатель титула 1997 года поделился мнением о происходящем в «Формуле-1», а также отметил причины, по которым Макс Ферстаппен превратился в сильнейшего гонщика современности.

«Сейчас «Феррари» переживает не лучшие времена, но такова история «Формулы-1» – у команд бывают удачные периоды, а бывают циклы без побед.

Мне нравится Сайнс, потому что он всегда стремится прибавить, стать лучше, а также всегда помогает команде, за которую выступает.

Тем не менее, современные гонщики слишком защищены, их слишком сильно опекают. Гонщикам должны давать больше свободы, даже если при этом они будут чаще ошибаться.

Я восхищаюсь Фернандо Алонсо, потому что он по-прежнему голоден до побед, до самих гонок. Это и отличает великих гонщиков от всех остальных. Можно спросить детей, которые сейчас мечтают вырасти и стать гонщиками: вы хотите сделать это из-за страсти к гонкам, или потому что хотите стать как Риккардо и улыбаться на коммерческих мероприятиях?

«Ред Булл»? Я бы не стал называть эту команду непобедимой. Кто действительно непобедим – так это Ферстаппен. Его сильные стороны? Он никогда не был ребенком. Он повзрослел уже тогда, когда был еще совсем юным. Он был создан для того, чтобы стать чемпионом, его отец был очень строг с ним. И правда в том, что у сегодняшнего Ферстаппена нет ни одного слабого места», – рассказал Вильнев.

Ферстаппен крушит рекорды «Ф-1» и зарабатывает $55 млн, но остался простым парнем. Все внимание – близким, а кубки – на холодильнике

3 комментария

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arspurs9
«Нет ни одного слабого места» - ага)
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KMR
Есть. Брюнетка
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Robert Oganyan
Сэра тоже так воспевали, или я не следил за новостями?
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