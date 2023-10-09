Макс Ферстаппен: «Глупо, что «Ф-1» первой гоняется на новом асфальте. В практике в Катаре сцепления не было»

Макс Ферстаппен недоволен свежим асфальтом на Гран-при Катара.

Гонщик « » объяснил, что отсутствие наката после перекладки асфальта на трассе «Лусаил» привело к отсутствию сцепления, и предложил другим сериям использовать новый асфальт до «Формулы-1».

«Сцепление немного увеличилось [по ходу уик-энда]. Пожалуй, когда мы вернемся сюда в следующем году, ситуация улучшится. Но все зависит от того, как часто тут будут гоняться.

На мой взгляд, важно, чтобы сюда приезжали другие чемпионаты и соревновались больше, тогда с нового асфальта будет убираться смола, полоса с хорошим сцеплением станет шире. Сейчас асфальт слишком свежий. Но, похоже, ситуация улучшается.

Я считаю, что в следующий раз в такой ситуации «Ф-1» не должна быть первой – это выглядит несколько глупо. В первой практике машины скользили, сцепления не было. Важно, чтобы на новом асфальте был хотя бы небольшой накат. Это сильно нам поможет.

Это также важно и для понимания нынешних шин. Вот почему ограничили отрезки. Так что да, можно извлечь кое-какие уроки из уик-энда в целом», – заявил трехкратный чемпион мира.

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