Ландо Норрис: «Макларен» дал шанс сражаться за победы, а я не выполняю свою роль. Пиастри меня обыграл – поздравляю»

Ландо Норрис проанализировал поражения, которые ему наносит Оскар Пиастри.

Новичок «Формулы-1» Пиастри опережает опытного по ходу уик-энда в Катаре. В спринте Оскар одержал победу, Норрис финишировал третьим.

«Разочарования последних двух дней все перевешивают. Я думаю о негативных вещах куда больше, чем о позитивных. Дело во мне, так работает моя голова.

Я рад, очень рад за команду, рад за Оскара. Он меня обыграл в борьбе за победу, так что поздравляю (смеется).

(Интервьюер: Из-за этого обиднее всего?) Нет, потому что… Нет. Конечно, это не лучшее ощущение, но мне обидно не из-за этого. Мне обидно, потому что я напортачил с утра – я должен был оказаться на поуле. Во вчерашней квалификации я должен был по меньшей мере стать вторым или третьим.

Я допускаю слишком много ошибок в тот уик-энд, когда это имеет значение. И это раздражает меня в очень высокой степени. Надо переключиться и не думать об этом, но для меня невозможно не думать. Я разочарован.

В этот уик-энд Оскар выступает лучше меня и заслуженно занял позицию, которую занял сегодня. Я же выступал плохо. Это разочаровывает, особенно с учетом такой хорошей машины и прекрасной работы команды, которая многое улучшила и дала нам шанс сражаться за поул и победы. И когда я не выполняю свою роль… Это разочаровывает, я сам себя подвел.

Напарник меня подгоняет, однако мои вчерашние ошибки не имеют отношения к его скорости. Мои ошибки в этот уик-энд никак не зависят от того, кто меня побеждает, а кто нет, сражаюсь ли я за первое место либо 20-е. Это просто ошибки.

Но нет, конечно, с более быстрым напарником жизнь всегда труднее. Для меня это плюс, он больше меня подгоняет к пределам возможностей – я терпеть такое не могу, но в то же время мне нравится. Он хорошо выступает и заслуживает успех – все просто», – поделился Ландо мыслями после спринта.

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