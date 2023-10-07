Оскар Пиастри: «Первая победа в спринте – звучит неплохо»

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Пиастри остался доволен победой в спринте перед Гран-при Катара.

Пилот «Макларена» подвел итоги заезда, отметив, что по ходу спринта сомневался в правильности выбора шин «медиум».

Также Пиастри отметил, что остался доволен своей гонкой и проделанной работой.

«Я очень рад! Вообще очень напряженная гонка. Когда я увидел, как на старте все ребята, стартовавшие на «софте», начали проезжать мимо нас, я подумал, что у нас серьезные проблемы. Но в итоге их шины довольно быстро износились, так что для нас все закончилось хорошо.

Машина безопасности, неоднократно появлявшаяся на трассе, сегодня была моим другом, особенно когда позади меня оказался Макс. Но мы смогли удерживать неплохой темп, и в целом мы хорошо справились в гонке, в которой нужно было много работать, контролировать темп, следить за износом шин.

Когда Ферстаппен вышел на второе место, я подумал, что у меня точно будут проблемы, но наш темп оказался достаточно хорошим. Первая победа в спринте – звучит неплохо», – рассказал Пиастри.

Пиастри выиграл для «Макларена» спринт в Катаре. Ферстаппен – трехкратный чемпион «Ф-1»

9 комментариев

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Paninaro
Звучит отлично.)
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White Pardus
звучит неплохо◄ Этот парень точно не киборг?)))
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GODZILLA
Даже у Норриса такого нет. Все теперь Норрис просто обязан что то выиграть, а так красава молодой все сделал грамотно сегодня.
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SF Costa Rusa
Сегодня увидел нового трехкратного чемпиона и будущего чемпиона! Оскар у тебя всё впереди.
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WINWOLF
Ответ White Pardus
звучит неплохо◄ Этот парень точно не киборг?)))
Да он в своем роде второй Кими))
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Alex Sin
Оскар красавчик. Как же хочется чтобы ты с Ландо, в следующем году поборолись с Максом за чемпионат. Удачи завтра.
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Михаил Пивненко
Лучший!
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GODZILLA
Ответ tisqeo
У Норриса какое-то проклятье прям, в целом прилично быстрее Пиастри (пока), и вынос Риккардо в прошлом, но победы у более медленных напарников, а у него дырка от бублика
Вот вот история помнит победителей, так что и ему пора тем более болид позволяет почти на равных с Максом бороться
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tisqeo
Ответ GODZILLA
Даже у Норриса такого нет. Все теперь Норрис просто обязан что то выиграть, а так красава молодой все сделал грамотно сегодня.
У Норриса какое-то проклятье прям, в целом прилично быстрее Пиастри (пока), и вынос Риккардо в прошлом, но победы у более медленных напарников, а у него дырка от бублика
0
0
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