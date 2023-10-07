Оскар Пиастри: «Первая победа в спринте – звучит неплохо»

Пиастри остался доволен победой в спринте перед Гран-при Катара.

Пилот «Макларена» подвел итоги заезда, отметив, что по ходу спринта сомневался в правильности выбора шин «медиум».

Также Пиастри отметил, что остался доволен своей гонкой и проделанной работой.

«Я очень рад! Вообще очень напряженная гонка. Когда я увидел, как на старте все ребята, стартовавшие на «софте», начали проезжать мимо нас, я подумал, что у нас серьезные проблемы. Но в итоге их шины довольно быстро износились, так что для нас все закончилось хорошо.

Машина безопасности, неоднократно появлявшаяся на трассе, сегодня была моим другом, особенно когда позади меня оказался Макс. Но мы смогли удерживать неплохой темп, и в целом мы хорошо справились в гонке, в которой нужно было много работать, контролировать темп, следить за износом шин.

Когда Ферстаппен вышел на второе место, я подумал, что у меня точно будут проблемы, но наш темп оказался достаточно хорошим. Первая победа в спринте – звучит неплохо», – рассказал Пиастри.

Пиастри выиграл для «Макларена» спринт в Катаре. Ферстаппен – трехкратный чемпион «Ф-1»