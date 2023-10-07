Марио Изола о влиянии поребриков на шины: «Только в Катаре мы сталкиваемся с подобной проблемой – то же самое было в 2021-м»

Марио Изола рассказал о беспокойстве «Пирелли» насчет шин в Катаре.

Из-за возникших опасений по поводу состояния резины по просьбе «Пирелли» провела дополнительную 10-минутную практику, а также сдвинула вправо на 80 см границы трассы в районе 12 и 13 поворотов.

«Как обычно, мы изучаем все шины, которые использовались во время практики. В этот уик-энд у нас только одна сессия свободных заездов, так что у нас не так много информации. Но есть один момент в анализе данных, который я должен отметить. Есть небольшая проблема со строением шины, которая, мы считаем, связана с ударами об поребрики на высокой скорости в течение долгого времени.

Вот почему наш долг – тут же проинформировать ФИА, объяснить, что произошло, и попытаться найти решение.

Отличие здесь не в поребриках, а в скорости и в количестве времени, которое пилоты проводят, проезжая по поребрикам. Этот поребрик используется и на других трассах, но только здесь мы сталкиваемся с подобной проблемой – если вы помните, то же самое было в 2021-м.

После нашей беседы ФИА решила, что сместить границы трассы на некоторых участках, как в 12, 13 и 14 поворотах, может быть хорошим способом помочь пилотам избегать слишком частого контакта с поребриками. Иногда они проезжают по поребрику, выезжая за пределы трассы, и возвращаются на трек [вновь имея дело с поребриком] – очевидно, такой двойной урон не помогает продлить резине жизнь», – сказал глава гоночного подразделения « ».

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й