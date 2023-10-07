Джеймс Воулз: «У Сарджента есть цели, которых он должен достичь. Было бы неправильно препятствовать этому»

Джеймс Воулз рассказал о дальнейшей судьбе Логана Сарджента .

По словам руководителя « », команда окончательно решит, что делать с американским пилотом, после последнего Гран-при.

«Я полагаю, мы примем решение в конце сезона. Думаю, мы уже определились с тем, в каком направлении движемся.

У него [Сарджента] есть цели, которых он должен достичь. Было бы неправильно препятствовать этому. Так что мы все решим в конце года.

Темп у него есть. Это то, что мы не смогли бы починить или исправить. Но что на самом деле происходит, так это то, что когда наступает ключевой момент, то проявляются признаки непоследовательности – и это приводит иногда к авариям.

На «Сузуке» он проезжал круг по темпу один в один, как Алекс [Албон]. Но, очевидно, круг был испорчен тем, что в последнем повороте Логан слишком сильно надавил на газ и все закончилось аварией. И в результате это была серьезная авария.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы добиться прогресса в этом моменте. Он улучшил свое время: в третьей практике он сократил отставание от с двух секунд до десятой – фактически он был быстрее в третьей сессии. Мы пытаемся сохранить такой настрой на протяжении всего уик-энда.

У нас есть – и я говорил это открыто – обязанность инвестировать в наших новичков. Мы дали ему [Сардженту] место и практически не предоставили никаких тестовых заездов.

Я привык к тому, что это должны быть 30 000 км, а не 850. Мы хотим увидеть продолжающийся прогресс. Сейчас мы сосредоточимся на том, чтобы убедиться в последовательности [Сарджента], которая затем принесет результат», – сказал Воулз.

Джеймс Воулз: «Уильямс» категорически против 11-й команды в «Ф-1», но примет «Дженерал Моторс» с распростертыми объятьями»