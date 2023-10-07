Джеймс Воулз: «У Сарджента есть цели, которых он должен достичь. Было бы неправильно препятствовать этому»

Теги Уильямс Формула-1 Сузука Александр Албон Логан Сарджент Джеймс Воулз Авто

Джеймс Воулз рассказал о дальнейшей судьбе Логана Сарджента .

По словам руководителя «Уильямса», команда окончательно решит, что делать с американским пилотом, после последнего Гран-при.

«Я полагаю, мы примем решение в конце сезона. Думаю, мы уже определились с тем, в каком направлении движемся.

У него [Сарджента] есть цели, которых он должен достичь. Было бы неправильно препятствовать этому. Так что мы все решим в конце года.

Темп у него есть. Это то, что мы не смогли бы починить или исправить. Но что на самом деле происходит, так это то, что когда наступает ключевой момент, то проявляются признаки непоследовательности – и это приводит иногда к авариям.

На «Сузуке» он проезжал круг по темпу один в один, как Алекс [Албон]. Но, очевидно, круг был испорчен тем, что в последнем повороте Логан слишком сильно надавил на газ и все закончилось аварией. И в результате это была серьезная авария.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы добиться прогресса в этом моменте. Он улучшил свое время: в третьей практике он сократил отставание от Алекса с двух секунд до десятой – фактически он был быстрее в третьей сессии. Мы пытаемся сохранить такой настрой на протяжении всего уик-энда.

У нас есть – и я говорил это открыто – обязанность инвестировать в наших новичков. Мы дали ему [Сардженту] место и практически не предоставили никаких тестовых заездов.  

Я привык к тому, что это должны быть 30 000 км, а не 850. Мы хотим увидеть продолжающийся прогресс. Сейчас мы сосредоточимся на том, чтобы убедиться в последовательности [Сарджента], которая затем принесет результат», – сказал Воулз.

Джеймс Воулз: «Уильямс» категорически против 11-й команды в «Ф-1», но примет «Дженерал Моторс» с распростертыми объятьями»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий