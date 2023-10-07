Кристиан Хорнер об «Андретти»: «Деньги правят миром. Вы переходите от 10 участников к 11-ти – стоимость франшизы снижается»

Кристиан Хорнер рассказал, почему в «Ф-1» не особо рады возможному приходу «Андретти».

Ранее ФИА одобрила заявку американской команды. Следующий шаг – документ рассмотрит ФОМ ( 1 Management, управляющая компания чемпионата).

«Очевидно, деньги правят миром. Это то, к чему особо чувствительна каждая команда. Внезапно вы переходите от 10 участников к 11-ти – стоимость франшизы снижается. Так что, естественно, это будет беспокоить акционеров каждой команды.

Около шести лет назад четыре команды едва не ушли из чемпионата. Думаю, спорт изменился, он заново изобрел самого себя – и теперь пребывает в отличной форме. И, конечно, те 10 команд сейчас являются франшизой. И они обладают стоимостью.

Их акционеры будут стараться защитить свою долю в этих инвестициях. Они вложили в команду миллиарды и миллиарды долларов или фунтов.

Думаю, команды попытаются увидеть, как выглядит вся картина в целом – как с коммерческой, так и с операционной точки зрения.

Давайте взглянем правде в глаза: где мы разместим их [«Андретти»], к примеру, в Зандворте? По-моему, есть некоторые эксплуатационные проблемы, которые требуют решения.

Это задача для «Либерти Медиа» и ФИА. Пусть они поговорят, придут к нам с предложением, и затем мы все рассмотрим», – предложил шеф « ».

Фредерик Вассер о заявке «Андретти»: «Три-четыре года назад половина пелотона была на грани банкротства. Нам следует избегать высокомерия»