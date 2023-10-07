«Если он этого хочет – это возможно». Албон – о возможном переходе Норриса в «Ред Булл»
Албон считает вероятным переход Норриса в «Ред Булл».
По словам пилота «Уильямса», Норрис проявил себя в достаточной степени, чтобы в «Ред Булл» были готовы предложить ему место в команде.
С другой стороны Албон отметил, что место напарника Ферстаппена является довольно специфическим и вопрос заключается в том, хочет ли сам Норрис такого перехода.
«Ну, я думаю, если он этого хочет – да, определенно. Посмотрим – потому что, как мне кажется, никто не будет рад оказаться напарником Ферстаппена, в этом у меня точно есть опыт.
Но если Ландо уверен в себе, а он должен быть – из того, что я слышал, приглашение уже ждет его какое-то время», – рассказал Албон.
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