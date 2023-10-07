«Если он этого хочет – это возможно». Албон – о возможном переходе Норриса в «Ред Булл»

Теги Макларен Ред Булл Уильямс Формула-1 Макс Ферстаппен Александр Албон Ландо Норрис Авто

Албон считает вероятным переход Норриса в «Ред Булл».

По словам пилота «Уильямса», Норрис проявил себя в достаточной степени, чтобы в «Ред Булл» были готовы предложить ему место в команде.

С другой стороны Албон отметил, что место напарника Ферстаппена является довольно специфическим и вопрос заключается в том, хочет ли сам Норрис такого перехода.

«Ну, я думаю, если он этого хочет – да, определенно. Посмотрим – потому что, как мне кажется, никто не будет рад оказаться напарником Ферстаппена, в этом у меня точно есть опыт.

Но если Ландо уверен в себе, а он должен быть – из того, что я слышал, приглашение уже ждет его какое-то время», – рассказал Албон.

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2 комментария

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Великий Алонсо
Ну уж точно не Албонам, Пересам и даже не Норрису с Ферстаппеном тягаться. Вопрос в том, для чего напарник нужен, чтобы выполнять роль Переса, то Серхио даже менять не надо, если бороться с Максом, то вы просто не потянете, Ферстаппен все же быстрый гонщик, вы ему не соперники. Я не вижу никого в пелетоне кто по настоящему мог бы победить Ферстаппена кроме Алонсо, помимо скорости, вас всем не хватает яиц, у Фернандо титановые яйца и он очень быстр. Алонсо тот единственный, кто порвёт любого, он громил всех своих напарников, тоже самое сделал бы и с Ферстаппеном. Албоны, Гасли, Норрисы, Пересы - это все чепуха на фоне Фернандо Алонсо, давайте будем честны.
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brig_Mercury
Ответ Великий Алонсо
Ну уж точно не Албонам, Пересам и даже не Норрису с Ферстаппеном тягаться. Вопрос в том, для чего напарник нужен, чтобы выполнять роль Переса, то Серхио даже менять не надо, если бороться с Максом, то вы просто не потянете, Ферстаппен все же быстрый гонщик, вы ему не соперники. Я не вижу никого в пелетоне кто по настоящему мог бы победить Ферстаппена кроме Алонсо, помимо скорости, вас всем не хватает яиц, у Фернандо титановые яйца и он очень быстр. Алонсо тот единственный, кто порвёт любого, он громил всех своих напарников, тоже самое сделал бы и с Ферстаппеном. Албоны, Гасли, Норрисы, Пересы - это все чепуха на фоне Фернандо Алонсо, давайте будем честны.
Не знаю. То что делает Алборн с Уильямсом впечатляет. Несколько лет назад он был слишком неопытен для Макса. Любопытно было бы его увидеть на конкурентоспособной машине. Возможно не с Максом, но в Мерседесе, почему бы и нет.
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