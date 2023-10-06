Джордж Расселл: «Наша борьба – против «Феррари»

Расселл доволен вторым местом в квалификации к Гран-при Катара.

Пилот « » подвел итоги сессии, отметив, что в гонке главной задачей команды будет борьба с « ».

«Действительно сложный день для всех нас. Новый асфальт, очень скользкое покрытие трека, сильный ветер. Мы начали квалификацию и времена на круге оказались намного, намного быстрее, чем сегодня в утренней практике.

Я очень доволен третьим местом (вторым, результат Пиастри аннулировали уже после интервью). Думаю, мы выступили немного лучше, чем ожидали.

« » быстры. Мы также знаем, что Макс и « » находятся в своей лиге. Наша борьба – против «Феррари», и нам нужно продемонстрировать стабильность выступлений», – рассказал Расселл.

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили