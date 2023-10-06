Джордж Расселл: «Наша борьба – против «Феррари»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Расселл доволен вторым местом в квалификации к Гран-при Катара.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги сессии, отметив, что в гонке главной задачей команды будет борьба с «Феррари».

«Действительно сложный день для всех нас. Новый асфальт, очень скользкое покрытие трека, сильный ветер. Мы начали квалификацию и времена на круге оказались намного, намного быстрее, чем сегодня в утренней практике.

Я очень доволен третьим местом (вторым, результат Пиастри аннулировали уже после интервью). Думаю, мы выступили немного лучше, чем ожидали.

«Макларены» быстры. Мы также знаем, что Макс и «Ред Булл» находятся в своей лиге. Наша борьба – против «Феррари», и нам нужно продемонстрировать стабильность выступлений», – рассказал Расселл.

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили

4 комментария

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Schiaff1no
"А моя- против Хэмильтона"
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Mittermeyer
Ну тут 2 варианта у Мерседеса, либо работать на 2ое место в личном зачёте для Льюиса, либо давать бороться. Но тогда есть риск, что один пилот молодой может сойти, а в худшем случае утянуть за собой возрастного пилота.
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checker
у вас есть 2 десятки преимущества в гоночном темпе.. разве что со стратегией налажаете..
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Фанат спорта01
Ответ checker
у вас есть 2 десятки преимущества в гоночном темпе.. разве что со стратегией налажаете..
0,2 к квалификационном темпе это 0,4-0,5 в гоночном учитывая как их машины работают в гонках.
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