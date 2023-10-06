На $20 млн повышен лимит на капитальные вложения для аутсайдеров «Ф-1» (AMuS)

пошла навстречу небольшим командам «Формулы-1», которые желают обновить инфраструктуру.

В частности, за такое решение выступал « », который не мог модернизировать устаревшие инструменты из-за ограничений.

По информации Auto Motor und Sport, в финансовый регламент «Ф-1» внесены изменения. Во-первых, учтена инфляция: лимит на капитальные вложения на период, завершающийся в конце 2023 года, повышен с 36 до 45 миллионов долларов.

Со следующего года начнут действовать новые ограничения, основанные на результатах команд в 2020, 2021 и 2022 годах.

« », « », «Заубер» (ныне « ») и « » смогут потратить 65 миллионов вместо 45 за четырехлетний период, завершающийся 31 декабря 2024 года. Для « », «Альпин» и «Астон Мартин» лимит повышен с 45 до 58 миллионов, для «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса» – с 45 до 51.

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