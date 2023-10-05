Питер Уиндзор: «Никогда не прощу Риккардо уход из «Ред Булл»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Питер Уиндзор Даниэль Риккардо Рено Макс Ферстаппен Авто

Питер Уиндзор посчитал непростительным уход Даниэля Риккардо из «Ред Булл».

Австралиец, ныне выступающий за «Альфа Таури», был напарником Макса Ферстаппена в 2016-2018 годах.

«Я большой фанат Даниэля и всегда им был, он приятный парень. Тем не менее, я никогда не прощу ему уход из «Ред Булл». На мой взгляд, неважно, какая ситуация – ты не должен уходить из такой хорошей команды, а он это сделал. Я был разочарован.

Теперь у него появился еще один шанс, и, надеюсь, все сложится для него хорошо. Но лучше бы он так не поступал.

Из-за ухода Даниэля из «Ред Булл» у людей появилось много вопросов. Казалось, что он не готов гоняться в паре с Максом Ферстаппеном, поскольку боится проиграть. Так это выглядело, и он перешел в «Рено» за большими деньгами.

Большинство людей в «Формуле-1» думали: «Надо же, этот парень покидает «Ред Булл», когда команда побеждает в гонках. Что происходит с психологической точки зрения? Мотивирован ли он?». Наверное, многие задавались вопросом: «Это же плохой переход, почему он так поступает?» – высказался британский журналист на своем ютуб-канале.

Даниэль Риккардо: «Благодарен «Макларену» за увольнение. Не думаю, что завершение контракта в 2023-м пошло бы мне на пользу»

Джонни Херберт: «Альфа Таури» следовало выбрать Цуноду и Лоусона на сезон-2024. Будущее – Лиам, а не Риккардо»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий