Питер Уиндзор: «Никогда не прощу Риккардо уход из «Ред Булл»

Питер Уиндзор посчитал непростительным уход Даниэля Риккардо из «Ред Булл».

Австралиец, ныне выступающий за «Альфа Таури», был напарником в 2016-2018 годах.

«Я большой фанат и всегда им был, он приятный парень. Тем не менее, я никогда не прощу ему уход из « ». На мой взгляд, неважно, какая ситуация – ты не должен уходить из такой хорошей команды, а он это сделал. Я был разочарован.

Теперь у него появился еще один шанс, и, надеюсь, все сложится для него хорошо. Но лучше бы он так не поступал.

Из-за ухода Даниэля из «Ред Булл» у людей появилось много вопросов. Казалось, что он не готов гоняться в паре с Максом Ферстаппеном, поскольку боится проиграть. Так это выглядело, и он перешел в « » за большими деньгами.

Большинство людей в «Формуле-1» думали: «Надо же, этот парень покидает «Ред Булл», когда команда побеждает в гонках. Что происходит с психологической точки зрения? Мотивирован ли он?». Наверное, многие задавались вопросом: «Это же плохой переход, почему он так поступает?» – высказался британский журналист на своем ютуб-канале.

Даниэль Риккардо: «Благодарен «Макларену» за увольнение. Не думаю, что завершение контракта в 2023-м пошло бы мне на пользу»

Джонни Херберт: «Альфа Таури» следовало выбрать Цуноду и Лоусона на сезон-2024. Будущее – Лиам, а не Риккардо»