Джонни Херберт: «Альфа Таури» следовало выбрать Цуноду и Лоусона на сезон-2024. Будущее – Лиам, а не Риккардо»

Джонни Херберт считает, что «Альфа Таури» ошиблась с составом на сезон-2024.

Места в команде сохранили Юки Цунода и Даниэль Риккардо. Бывший пилот «Формулы-1» убежден, что кокпит Риккардо должен был занять Лиам Лоусон, выступающий вместо травмированного австралийца в последних гонках.

« смог приспособиться к «пузырю» «Формулы-1» за очень короткий промежуток времени. Мне понравилась его способность запрыгнуть в болид и сразу же выполнить свою работу. Лоусон продемонстрировал скорость под давлением. Большинство гонщиков скажет, что Сингапур – самый трудный трек календаря как с физической точки зрения, так и с психологической, а он очень впечатлил и заработал первые очки в чемпионате мира на своем третьем Гран-при.

Напарник Юки Цунода тоже здорово выступил, но мне кажется, что Лиам уже захватил контроль в «Альфа Таури». На мой взгляд, он заслужил место на сезон-2024.

Так что я не согласен с решением «Альфа Таури» остаться с . Является ли он будущим? Нет, будущее – Лиам. Даниэль толком не получил шанс до перелома запястья в Зандворте, я это понимаю, однако за то время, что у него было, он не произвел «вау-эффекта». Я бы сказал, что Лиам это сделал. Его выступления выглядят чем-то особенным.

Я считаю, что «Альфа Таури» следовало выбрать Лоусона и Цуноду на следующий сезон. В конце концов, это команда юниоров, существующая ради взращивания молодых талантов.

Юниорская карьера Лоусона была скорее достойной, чем выдающейся. Но значение имеет то, как ты пользуешься своим шансом в «Ф-1».

А что насчет Лоусона в старшей команде [ ]? Он мог провести следующий год в молодежном коллективе, а затем получить повышение, заняв место в 2025-м. Опять же, мы много раз видели (как убедился и сам Лоусон), что все может очень быстро пойти не так», – проанализировал ситуацию Херберт.

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