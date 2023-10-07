Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Катара-2023

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Гран-при Катара Авто
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Катара
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 407 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 223
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 194
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 174
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 153
6. Шарль Леклер («Феррари») – 137
7. Ландо Норрис («Макларен») – 121
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 120
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 65
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
11. Пьер Гасли («Альпин») – 46
12. Эстебан Окон («Альпин») – 38
13. Алекс Албон («Уильямс») – 22
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 6
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 630 очков
2. «Мерседес» – 314
3. «Феррари» – 290
4. «Астон Мартин» – 221
5. «Макларен» – 186
6. «Альпин» – 84
7. «Уильямс» – 22
8. «Хаас» – 12
9. «Альфа Ромео» – 10
10. «Альфа Таури» – 5
 

Гран-при Катара-2023. Пиастри выиграл спринт, Ферстаппен стал 2-м и оформил титул, Норрис – 3-й

🏆 Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1»

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8 комментариев

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Bzz Pvz
Наш Нандо сегодня был деклассирован сразу несколькими лоу тир пилотами типа Албона и Окона. Вот такой вот он наш Фернандо Алонсо
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artembabich666
Пиастри - король спринтов
+4
-2
+2
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White Pardus
Да-а-а...Пиастри прям божИт...Пора бы Ландо что-то выиграть, а то забрезжил вторикелла)
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Иван Алейников
Сэру до Чеко 29 очей. Догонит ли?
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White Pardus
АМ то съедим, а вот до 3 места в КК не дотянемся...Эх...
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Paninaro
Ответ Великий Алонсо
Любой другой гонщик на Астон-Мартин в лучшем случае был бы 9-м в общем зачёте, но уникальный гений Фернандо Алонсо до сих пор 4-й, это что-то невероятное. Поэтому когда кто-то типа Росберга говорит, что Сенна, Хэмилтон, Ферстаппен лучшие в истории, у меня один вопрос: вы что угараете? Никто из них не был бы на этом тракторе 4 в ЛЗ, а пару гонок назад вообще 3. Так что молчите лучше и не позорьтесь. Такой как Алонсо ещё не родился на этом свете
Такое ощущение, что пишет нейросеть.)
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DelNord
Ответ Иван Алейников
Сэру до Чеко 29 очей. Догонит ли?
Чеко деморализован. И пока не видно, за счет чего он может обрести чуток равновесия.
Там еще один такой есть - Ланс, он уже не контролирует ситуацию.
И такие ментальные поломки быстро не чинятся.
Но за Переса играет ситуация в Мерсе - ИМХО, не будут они особо заставлять Джорджа работать на Льюиса. А то и этот поломается. :)
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