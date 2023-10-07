Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Катара-2023
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Катара
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 407 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 223
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 194
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 174
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 153
6. Шарль Леклер («Феррари») – 137
7. Ландо Норрис («Макларен») – 121
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 120
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 65
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
11. Пьер Гасли («Альпин») – 46
12. Эстебан Окон («Альпин») – 38
13. Алекс Албон («Уильямс») – 22
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 6
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 4
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 630 очков
2. «Мерседес» – 314
3. «Феррари» – 290
4. «Астон Мартин» – 221
5. «Макларен» – 186
6. «Альпин» – 84
7. «Уильямс» – 22
8. «Хаас» – 12
9. «Альфа Ромео» – 10
10. «Альфа Таури» – 5
Гран-при Катара-2023. Пиастри выиграл спринт, Ферстаппен стал 2-м и оформил титул, Норрис – 3-й
🏆 Ферстаппен стал трехкратным чемпионом «Формулы-1»
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Там еще один такой есть - Ланс, он уже не контролирует ситуацию.
И такие ментальные поломки быстро не чинятся.
Но за Переса играет ситуация в Мерсе - ИМХО, не будут они особо заставлять Джорджа работать на Льюиса. А то и этот поломается. :)