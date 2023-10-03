Лоусон выступит на Гран-при Катара за «Альфа Таури», Риккардо не готов на 100 процентов (ESPN)

Теги Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Гран-при Катара Авто

Лиам Лоусон получит еще один шанс проявить себя в «Формуле-1».

По информации ESPN, которую подтверждает и журналист Крис Медланд, новозеландец выступит на Гран-при Катара за «Альфа Таури».

Даниэль Риккардо, получивший перелом запястья в Нидерландах, успешно провел сессию на симуляторе. Тем не менее, Дэн не готов на 100 процентов. У команды нет возможности проверить форму австралийца в практике: этап в Катаре пройдет со спринтом, и у спортсменов будет лишь одна сессия свободных заездов.

Гран-при состоится с 6 по 8 октября.

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4 комментария

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Simka87
Да и не нужен этот цыган. Смысл его возвращать? Тут осталось всего ничего.
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Blut Haos
Вот не понимаю рукойводство быков?! Какой смысл был в его подписании? За те гонки, что он провёл он ни капли не доказал свою значимость, не показал скорости и стабильности. Как по мне Лоусон больше достоин места в болиде.
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Incendier Deafening
Сложно оценить Лоусона на фоне Цуноды. Японцу чет очень сильно не везет по воскресеньям поэтому Лиам выглядит на этом фоне сильно, но по субботам Цунода пока выносит его в сухую.
П.с. В сингапуре Цунода не показал вообще время в квале Q2, где фактически и проиграл квалу Лиаму, но время Цуноды в Q1 > время Лиама Q1 и Q2.
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Serghei Cardasciuc
Ответ Incendier Deafening
Сложно оценить Лоусона на фоне Цуноды. Японцу чет очень сильно не везет по воскресеньям поэтому Лиам выглядит на этом фоне сильно, но по субботам Цунода пока выносит его в сухую. П.с. В сингапуре Цунода не показал вообще время в квале Q2, где фактически и проиграл квалу Лиаму, но время Цуноды в Q1 > время Лиама Q1 и Q2.
не выносит.
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