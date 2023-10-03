Лоусон выступит на Гран-при Катара за «Альфа Таури», Риккардо не готов на 100 процентов (ESPN)
Лиам Лоусон получит еще один шанс проявить себя в «Формуле-1».
По информации ESPN, которую подтверждает и журналист Крис Медланд, новозеландец выступит на Гран-при Катара за «Альфа Таури».
Даниэль Риккардо, получивший перелом запястья в Нидерландах, успешно провел сессию на симуляторе. Тем не менее, Дэн не готов на 100 процентов. У команды нет возможности проверить форму австралийца в практике: этап в Катаре пройдет со спринтом, и у спортсменов будет лишь одна сессия свободных заездов.
Гран-при состоится с 6 по 8 октября.
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П.с. В сингапуре Цунода не показал вообще время в квале Q2, где фактически и проиграл квалу Лиаму, но время Цуноды в Q1 > время Лиама Q1 и Q2.