Нико Хюлькенберг о возвращении в WEC: «Пока не думал об этом, я способен провести еще несколько хороших сезонов в «Ф-1»
Хюлькенберг может вернуться в WEC по окончании карьеры в «Формуле-1».
Пилот «Хааса», который недавно продлил контракт с командой еще на один год, в прошлом уже выступал в гонках на выносливость и выиграл «24 часа Ле-Мана» в составе «Порше».
По словам немца, он может рассмотреть возможность возобновить выступления в WEC, когда закончит свою карьеру в «Ф-1».
«Сомневался ли я в совместном будущем с «Хаасом»? Нет, я был вполне уверен, что у нас будет и второй совместный сезон.
По поводу WEC честным ответом будет – я не знаю. Я пока об этом не думал, и сейчас мне кажется, что я способен провести еще несколько хороших сезонов в «Формуле-1». Если же у меня и дальше сохранятся эти ощущения, я не потеряю в скорости и все такое, то что случится дальше? Посмотрим», – рассказал Хюлькенберг.
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