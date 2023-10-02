Нико Хюлькенберг о возвращении в WEC: «Пока не думал об этом, я способен провести еще несколько хороших сезонов в «Ф-1»

Теги 24 часа Ле-Мана Нико Хюлькенберг Формула-1 WEC Хаас Авто

Хюлькенберг может вернуться в WEC по окончании карьеры в «Формуле-1».

Пилот «Хааса», который недавно продлил контракт с командой еще на один год, в прошлом уже выступал в гонках на выносливость и выиграл «24 часа Ле-Мана» в составе «Порше».

По словам немца, он может рассмотреть возможность возобновить выступления в WEC, когда закончит свою карьеру в «Ф-1».

«Сомневался ли я в совместном будущем с «Хаасом»? Нет, я был вполне уверен, что у нас будет и второй совместный сезон.

По поводу WEC честным ответом будет – я не знаю. Я пока об этом не думал, и сейчас мне кажется, что я способен провести еще несколько хороших сезонов в «Формуле-1». Если же у меня и дальше сохранятся эти ощущения, я не потеряю в скорости и все такое, то что случится дальше? Посмотрим», – рассказал Хюлькенберг.

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