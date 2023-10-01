Лоренс Барретто: «В «Ред Булл» хотят сохранить Лоусона, но существует вариант годичной аренды»

Лиам Лоусон вряд ли перейдет в «Уильямс» в 2024 году.

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о перспективах новичка « ».

почти наверняка проведет следующий сезон в качестве резервного пилота « », после чего получит место в «Альфа Таури».

Барретто рассказал, что в «Ред Булл» раздумывали над тем, чтобы временно устроить Лоусона в «Уильямс» вместо Логана Сарджента, но данный вариант кажется маловероятным.

«В «Ред Булл» хотят сохранить Лоусона. Существует вероятность, что его могут отправить в годичную аренду, если в «Уильямсе» захотят заменить Логана Сарджента. Две команды в прошлом уже сотрудничали, когда к «Уильямсу» присоединился , оставаясь на контракте в «Ред Булл» в качестве резервиста.

Однако в данном случае любая подобная сделка почти наверняка будет рассчитана всего на год, поскольку в «Ред Булл», как считается, настроены посадить Лоусона за руль одной из их четырех машин в 2025 году. И вот этот вариант будет для « » не слишком привлекательным», – рассказал Барретто.

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