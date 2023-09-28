Кристиан Хорнер: «Риккардо скорее не выступит на Гран-при Катара, чем выступит»

Теги Гран-при США Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Гран-при Катара Авто

Кристиан Хорнер поделился новой информацией о восстановлении Даниэля Риккардо.

По словам руководителя «Ред Булл», Лиам Лоусон с большой долей вероятности проведет Гран-при Катара вместо травмированного Риккардо в составе «Альфа Таури». Даниэль восстанавливается после перелома запястья в Нидерландах.

«Возвращение Риккардо в Катаре? В данный момент я бы сказал, что он скорее не выступит, чем выступит.

Восстановление идет хорошо, но у него есть место на следующий сезон, и стоит ли спешить с опрометчивым возвращением в Катаре? Еще через пару недель гонка в Остине, на чертовски кочковатой трассе, и, может, лучше использовать время для подготовки к Остину.

Я знаю, что он нацелен на выступление в Катаре. На следующей неделе он проведет сессию на симуляторе, а затем на основе результатов мы примем решение», – заявил Хорнер.

Гран-при Катара состоится 6-8 октября, Гран-при США – 20-22 октября.

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4 комментария

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Женя Дерунов
да зачем он вообще нужен уже.
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Ascari
Пока есть ощущение, что Рика подписали только из-за его медийности, что поможет команде с новым названием.
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Багира!
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Ответ Женя Дерунов
да зачем он вообще нужен уже.
Чтобы у таких как ты ...опа горела
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Lordk
Ответ Ascari
Пока есть ощущение, что Рика подписали только из-за его медийности, что поможет команде с новым названием.
Его подписали во время его тестов на болиде РБ.
Не вижу смысла что-то додумывать там, где все кристально ясно
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