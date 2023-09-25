Тимо Глок о доминировании Ферстаппена: «Тот факт, что Макс мог бы в одиночку лидировать в Кубке конструкторов, говорит сам за себя»

Глок впечатлен уровнем доминирования Ферстаппена в «Формуле-1».

Бывший пилот «Ф-1» отметил, что считает, что уровень превосходства Ферстаппена над всеми конкурентами в нынешнем сезоне действительно поражает.

В то же время, учитывая форму Переса на фоне напарника, сомневается, что у мексиканца будет много шансов остаться в «Ред Булл» в 2025 году, если тот не сможет значительно улучшить свои выступления.

«Тот факт, что «Ред Булл» уже вновь выиграл Кубок конструкторов, в очередной раз подчеркивает то, сколь велико доминирование и команды. Тот факт, что Макс Ферстаппен мог бы в одиночку лидировать в Кубке конструкторов, говорит сам за себя. Мы видели много доминирующих сезонов в исполнении разных команд, но в этом году «Ред Булл» зашел еще на шаг дальше.

Впечатляет то, как именно победил «Ред Булл». В команде почти не ошибаются, у них всегда превосходная стратегия и у них не возникает существенных технических проблем с болидами. Тут остается только снять шляпу.

В то же время Перес после весьма удачного начала сезона сейчас упал со своего пьедестала. Против Ферстаппена у него нет ни единого шанса, и сейчас мы начинаем видеть, каковы его предельные возможности. Вот почему он будет морально опустошен. Некоторые ошибки Переса просто не поддаются никакому объяснению, особенно если знать, насколько это опытный гонщик. Он находится в сложном положении.

Тем не менее, в «Ред Булл» ясно дали понять, что Перес останется напарником Ферстаппена в следующем году. Но если и в следующем сезоне будет выступать на таком уровне, то его место захотят занять и , и Лиам Лоусон, и . При таком уровне выступлений у него будет мало шансов на новый контракт с «Ред Булл», – рассказал Глок.

Нелепый уход моториста «Ред Булл» из «Ф-1» создал трамплин к доминированию. Итог: второй титул подряд на домашней трассе