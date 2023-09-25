Кристиан Хорнер: «Ферстаппен сказал: «Хочу выиграть Гран-при Японии с отрывом в 20 секунд». Не хватило 0,7 секунды»

Теги Гран-при Японии Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Макс Ферстаппен предсказал уровень доминирования на Гран-при Японии.

Двукратный чемпион «Формулы-1» выиграл гонку с отрывом в 19,387 секунды от пилота «Макларена» Ландо Норриса. По словам руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, Макс говорил о таком преимуществе до гонки.

«В среду я играл с Максом в падел-теннис. Он был по-настоящему заряжен и сказал: «Хочу выиграть гонку с отрывом в 20 секунд». И, справедливости ради, не хватило 0,7 секунды.

На первом же круге в первой практике на «харде» он оказался на 1,8 секунды быстрее остального пелотона на «медиуме» и «софте». Он был полностью сосредоточен на уик-энде.

Выдающееся выступление. Его заключительный круг в квалификации должен входить в число лучших квалификационных кругов всех времен. А затем он реализовал поул после не лучшего старта. Тем не менее, он удержал лидерство, а потом создал очень уверенный отрыв и контролировал заезд», – сообщил менеджер.

Хорнер также высказался о том, мотивировала ли Ферстаппена неудача в Сингапуре:

«Он гонщик, ему не нужна лишняя мотивация. Но он говорил, что приехал сюда с готовностью возобновить прежний ход сезона.

Его абсолютный соревновательный дух было видно с первого же круга первой тренировки. Мы все понимали, что наша победная серия подойдет к концу, однако в Сингапуре были слегка разочарованы».

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2 комментария

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Minuvert
В Катаре придётся привезти 20,7 секунды, иначе третья гонка подряд будет считаться неудачной
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sir_shir
И снова этот нецензурные теннис ))
Быки теперь ещё и на конкретное время, сколько привезут остальным, спорят! Вот борзота) давайте, если не угадали с точностью до десятой, то штраф в 3 позиции на следующий старт )))
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