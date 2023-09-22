Кристиан Хорнер: «Ферстаппен выплеснул разочарование на корте для падел-тенниса»

Кристиан Хорнер рассказал, как Макс Ферстаппен пережил провал в Сингапуре.

Двукратный чемпион «Формулы-1» вылетел после второго сегмента квалификации и занял пятое место в гонке, завершив рекордные серии побед для себя и «Ред Булл» – десять и 15 подряд, соответственно.

«Макс невероятно четко высказывался в прошлый уик-энд. Он очень и очень конструктивно вел себя на брифинге, был очень конструктивным всю неделю.

Он выплеснул свое разочарование на корте для падел-тенниса, играл с инженерами, победил Джи-Пи (гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе – Sports.ru) – это получилось не очень здорово. Но подход у него был очень конструктивный», – сообщил руководитель «Ред Булл» во время уик-энда в .

также поделился мнением об эмоциях, которые испытывают спортсмены после поражений:

«Полагаю, он понимал, что в какой-то момент серия подойдет к концу. Вопрос был лишь в том, когда. Считаю, десятая победа [подряд] многое для него значила, и, безусловно, для команды, и я очень рад, что десятая гонка прошла не в Сингапуре.

Но он продемонстрировал прекрасные лидерские качества, взрослый подход. Конечно, все были разочарованы – к победам привыкаешь, и поражение напомнило, насколько это болезненно. А если тебе не больно, ты занимаешься не тем делом.

Так что, думаю, это хорошее напоминание. Мы извлекли ужасно много уроков из прошлого уик-энда».

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