Макс Ферстаппен: «Если люди не ценят доминирование «Ред Булл», они не настоящие фанаты «Ф-1»

Настоящим фанатам нравится доминирование «Ред Булл», уверен Макс Ферстаппен.

Перед этапом в Японии двукратный чемпион мира ответил на вопрос, стала ли неудача его команды на важной для «Формулы-1».

«Если честно, у меня нулевой интерес к этому. Нас очень уверенно победили.

Я не думаю о том, что хорошо для «Ф-1» и не считаю происходившее плохим – мы просто были лучше всех остальных. Если люди это не ценят, они не настоящие фанаты, но что есть, то есть.

Так что я не напрягаюсь по этому поводу. Мы выступили плохо, другие сработали лучше и заслужили победу. Они не должны выигрывать только из-за мнения, что наши победы – это скучно», – сказал пилот «Ред Булл».

Льюис Хэмилтон: «Если «Ред Булл» не окажется в 30 секундах впереди на Гран-при Японии, значит, что-то не так»

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?