Макс Ферстаппен: «Если люди не ценят доминирование «Ред Булл», они не настоящие фанаты «Ф-1»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Настоящим фанатам нравится доминирование «Ред Булл», уверен Макс Ферстаппен.

Перед этапом в Японии двукратный чемпион мира ответил на вопрос, стала ли неудача его команды на Гран-при Сингапура важной для «Формулы-1».

«Если честно, у меня нулевой интерес к этому. Нас очень уверенно победили.

Я не думаю о том, что хорошо для «Ф-1» и не считаю происходившее плохим – мы просто были лучше всех остальных. Если люди это не ценят, они не настоящие фанаты, но что есть, то есть.

Так что я не напрягаюсь по этому поводу. Мы выступили плохо, другие сработали лучше и заслужили победу. Они не должны выигрывать только из-за мнения, что наши победы – это скучно», – сказал пилот «Ред Булл».

Льюис Хэмилтон: «Если «Ред Булл» не окажется в 30 секундах впереди на Гран-при Японии, значит, что-то не так»

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?

7 комментариев

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Timur_Yulaev
Во времена доминации Мерседеса, Макс сам был не настоящим фанатом формулы-1, получается…
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Дмитрий Дудников
Не, Максим, фанатам нравится 21-й год.
+2
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Ingrained Bamboo Smoker
Чито ?
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Anastasia Smelova
Слышал, Лука, тебя не настоящим фанатом называют) Это он ещё не сказал, что он думает о тех, кто каждый Гран При говорит "не буду смотреть гонки пока Мерс не сделает нормальную тачку, всё понятно, читербул, Ньюивозка, повсюду космолёты, у одного Мерса ведро", и т.д.
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dw4xbhdgb8
Ахахаха
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sed3009
Зачем такое говорить?
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