Себастьян Феттель о Ферстаппене: «Людям просто не нравится смотреть за победами одного и того же гонщика. Но это часть «Ф-1»

Феттель заступился за Ферстаппена на фоне заявлений о скучных гонках.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» отметил, что зрители зря недооценивают выступления , учитывая его уровень.

При этом Феттель отметил, что понимает тех, кому не нравится смотреть за победами одного и того же пилота.

«Думаю, людям просто не нравится смотреть за победами одного и того же гонщика. Сейчас этот гонщик – Макс. До этого был . Еще раньше я сам. Еще раньше – . И Михаэль , разумеется, который побеждал на протяжении очень большого времени.

Так что я думаю, что это просто часть спорта, часть «Ф-1». При этом на самом деле ты можешь считать себя счастливчиком, если становишься свидетелем того, как творится история. А то, что Макс делает в этом году – это просто поразительно.

Да, у него потрясающая машина, но еще больше поражают его индивидуальные выступления. Он не допустил ни одной ошибки, так что ему определенно стоит отдать должное», – рассказал .

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