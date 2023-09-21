Себастьян Феттель о Ферстаппене: «Людям просто не нравится смотреть за победами одного и того же гонщика. Но это часть «Ф-1»

Теги Михаэль Шумахер Мика Хаккинен Льюис Хэмилтон Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Феттель заступился за Ферстаппена на фоне заявлений о скучных гонках.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» отметил, что зрители зря недооценивают выступления Ферстаппена, учитывая его уровень.

При этом Феттель отметил, что понимает тех, кому не нравится смотреть за победами одного и того же пилота.

«Думаю, людям просто не нравится смотреть за победами одного и того же гонщика. Сейчас этот гонщик – Макс. До этого был Льюис. Еще раньше я сам. Еще раньше – Мика Хаккинен. И Михаэль Шумахер, разумеется, который побеждал на протяжении очень большого времени.

Так что я думаю, что это просто часть спорта, часть «Ф-1». При этом на самом деле ты можешь считать себя счастливчиком, если становишься свидетелем того, как творится история. А то, что Макс делает в этом году – это просто поразительно.

Да, у него потрясающая машина, но еще больше поражают его индивидуальные выступления. Он не допустил ни одной ошибки, так что ему определенно стоит отдать должное», – рассказал Феттель.

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2 комментария

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Donbass
Ответ Великий Алонсо
Если бы Алонсо был на самовозе и штамповал победы одну за другой, все были бы счастливы.
Нет
+5
-2
+3
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