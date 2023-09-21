Льюис Хэмилтон: «Если «Ред Булл» не окажется в 30 секундах впереди на Гран-при Японии, значит, что-то не так»

Теги Гран-при Японии Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Авто

Льюис Хэмилтон ожидает, что «Ред Булл» будет доминировать в Японии.

По мнению пилота «Мерседеса», чемпионы «Формулы-1» не повторят провал Гран-при Сингапура.

«Я бы сказал, если они не окажутся в 30 секундах впереди, как было в прошлом, значит, что-то не так. Разумеется, прошлый уик-энд был тяжелым, но здесь машина должна проявить себя феноменально.

Команда весь сезон работает феноменально. Она была на высоте фактически на каждом автодроме, и болид смотрелся отлично.

Наблюдать за кругами – прекрасное зрелище, поскольку команда в целом и гонщики потрясающе работают с машиной. Интересно будет посмотреть, как сложится этот уик-энд. Надеюсь, мы окажемся ближе, и [«Ред Булл»] не создаст 30-секундный отрыв, как случалось в прошлом.

Я не ожидаю, что мы покажем ту же скорость, что и в прошлой гонке, но мы очень упорно трудимся и продолжаем раскрывать потенциал машины. Надеюсь, в этот уик-энд мы не будем ужасно далеки», – заявил семикратный чемпион мира.

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3 комментария

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Роберт Скуратов
Скучает Люсинда по самовозу своему
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Великий Алонсо
"Я не ожидаю, что мы покажем ту же скорость, что в прошлой гонке". 🤣🤣🤣🤣. Да что ты говоришь? Мерседес самая стабильная команда в пелетоне, на всех трассах они едут +- одинаково, не ожидает он. Как обычно Хэмилтон трепло, которое любит стелить заранее солому в интервью, ничего не меняется.
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