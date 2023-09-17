Макс Ферстаппен о прерванной победной серии: «Я знал, что однажды этот день придет, все нормально»

Теги Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен не расстроился из-за прервавшейся победной серии.

Пилот «Ред Булл» закончил Гран-при Сингапура на пятом месте – в результате его победная серия в нынешнем сезоне оборвалась на отметке в десять выигранных подряд гонок. Всего же Макс выиграл двенадцать гонок в этом году.

«Думаю, что на «Сузуке» мы будем быстры. Эта трасса по своим характеристикам сильно отличается от «Сузуки», никаких параллелей проводить не стоит. «Сузука» должна хорошо подойти нашей машине, а выступать там всегда очень интересно и весело. Так что я надеюсь, что мы подберем подходящие настройки, как только выведем болид на трассу.

Что касается прерванной победной серии – я знал, что однажды этот день придет, так что все нормально. Для успеха все должно быть идеальным. Про нас часто говорили: «Ой, посмотрите как они доминируют, как легко им все дается». Но на самом деле ничего легкого в этом нет. В этот уик-энд мы не смогли все сделать правильно, в результате чего оказались в положении отстающих и не смогли победить», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Сингапура: великая оборона Сайнса от «Мерседесов», страдания «Ред Булл», Леклера и Алонсо

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мадина Уйгурова
Отцовская муштра и воспитание сделало Макса прекрасным пилотом, голодным до побед, но при этом совершенно спокойно относящегося к рекордам. Выиграв чемпионат в 2021 году он не раз говорил, что ему достаточно его и за рекордами гнаться не будет, что подтверждает нежелание гоняться после 2028 и принятие своего чемпионства год назад в стиле ’А, да? Спасибо, посижу на кресле золотом и дальше поеду в сим рейсинге гоняться".
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий