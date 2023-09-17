Макс Ферстаппен о прерванной победной серии: «Я знал, что однажды этот день придет, все нормально»

Ферстаппен не расстроился из-за прервавшейся победной серии.

Пилот «Ред Булл» закончил Гран-при Сингапура на пятом месте – в результате его победная серия в нынешнем сезоне оборвалась на отметке в десять выигранных подряд гонок. Всего же выиграл двенадцать гонок в этом году.

«Думаю, что на «Сузуке» мы будем быстры. Эта трасса по своим характеристикам сильно отличается от «Сузуки», никаких параллелей проводить не стоит. «Сузука» должна хорошо подойти нашей машине, а выступать там всегда очень интересно и весело. Так что я надеюсь, что мы подберем подходящие настройки, как только выведем болид на трассу.

Что касается прерванной победной серии – я знал, что однажды этот день придет, так что все нормально. Для успеха все должно быть идеальным. Про нас часто говорили: «Ой, посмотрите как они доминируют, как легко им все дается». Но на самом деле ничего легкого в этом нет. В этот уик-энд мы не смогли все сделать правильно, в результате чего оказались в положении отстающих и не смогли победить», – рассказал Ферстаппен.

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