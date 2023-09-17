Зак Браун: «Между Норрисом и Сайнсом была в какой-то степени неплохая командная работа»

Зак Браун похвалил Норриса и Сайнса за выступление в Сингапуре.

«Это была захватывающая гонка и в какой-то степени неплохая командная работа [между и ]. Очень счастлив за Карлоса, он такой хороший парень. Это просто прекрасный день для «Формулы-1». Думаю, это была суперклассная гонка.

Мы довольно долго ехали расслабленно [шутит]. Нет, он [Норрис] атаковал. Он ехал на пределе. Не думаю, что его темпа хватало для обгона Карлоса. По-моему, Карлос пилотировал великолепно, используя зону DRS – и это дало нам выжать максимум.

Думаю, нам следует продолжить выступать так же сильно. Как только мы получим обновления для болида Оскара [Пиастри] на следующей неделе, я буду ждать хорошей гонки в Японии», – сказал босс « ».

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й