Зак Браун: «Между Норрисом и Сайнсом была в какой-то степени неплохая командная работа»

Теги Феррари Макларен Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Зак Браун Ландо Норрис Авто

Зак Браун похвалил Норриса и Сайнса за выступление в Сингапуре.

«Это была захватывающая гонка и в какой-то степени неплохая командная работа [между Ландо Норрисом и Карлосом Сайнсом]. Очень счастлив за Карлоса, он такой хороший парень. Это просто прекрасный день для «Формулы-1». Думаю, это была суперклассная гонка.

Мы довольно долго ехали расслабленно [шутит]. Нет, он [Норрис] атаковал. Он ехал на пределе. Не думаю, что его темпа хватало для обгона Карлоса. По-моему, Карлос пилотировал великолепно, используя зону DRS – и это дало нам выжать максимум.

Думаю, нам следует продолжить выступать так же сильно. Как только мы получим обновления для болида Оскара [Пиастри] на следующей неделе, я буду ждать хорошей гонки в Японии», – сказал босс «Макларена».

Гран-при Сингапура-2023. Сайнс выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

1 комментарий

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Мадина Уйгурова
интересно, если Норрис бы ушел не в Ред Булл, а а Феррари рокировочку с Леклером сделать, как долго их дружба с Младшим бы продлилась именно в Феррари, где реально борьба за Чемпионство была б
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