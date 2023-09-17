Фредерик Вассер: «Сайнс с каждым кругом чувствовал себя увереннее. А с уверенностью приходит скорость»

Вассер остался очень доволен успехом «Феррари» на Гран-при Сингапура.

Руководитель «Феррари» подвел итоги гонки на трассе «Марина-Бэй», отметив отличное выступление команды и обоих гонщиков.

«Это была очень хорошая гонка. Я очень доволен командой и чрезвычайно рад за Карлоса. На бумаге «Марина-Бэй» совсем не обязательно была трассой, которая должна была нам подойти, но для нас все начало складываться хорошо с первой же минуты первой практики. Карлос контролировал ситуацию и провел фантастический Гран-при.

Карлос психологически оптимально подготовился к этому уик-энду, однако главным отличием от предыдущих этапов было то, что он поймал хороший ритм с самого первого круга. И с каждым кругом он чувствовал себя все увереннее, все больше доверял машине. А с уверенностью приходит скорость. И Карлос провел действительно великолепную гонку.

Понятно, что после победы всегда хочется большего, хочется еще. Это большой шаг вперед на пути к возвращению на вершину. Нам нужно больше верить в команду, а эта уверенность появляется как раз после вот таких выступлений. Убежден, что в какой-то момент мы вновь сможем на постоянной основе соперничать с «Ред Булл».

Мы дали Шарлю стартовать на «софте», чтобы помочь ему прорваться вперед. И это сработали, в лидерах оказались обе наши машины. Но затем Шарлю не повезло. Мы не смогли выпустить его обратно на трассу после пит-стопа так быстро, как хотели бы, потому что по пит-лейн ехало много машин соперников. В этом моменте было потеряно много времени.

Очевидно, мы были очень обеспокоены, видя приближавшиеся благодаря наличию дополнительного комплекта «медиума» болиды «Мерседеса». Но в итоге все закончилось хорошо.

продемонстрировал блестящий пилотаж. Не думаю, что есть гонщик, который бы мог настолько умно действовать на отрезке в 10 последних кругов гонки.

На этапе в Зандворте я сказал, что теперь мы лучше понимаем особенности работы нашего болида, и сейчас мы подтвердили это на . Также было приятно видеть угрюмую решительность, с которой Карлос и атаковали здесь. Мы можем гордиться достижением команды», – рассказал .

Редчайший стратегический хук «Феррари»: в Сингапуре Скудерия уработала всех. Но без мастерства Сайнса не вышло бы!