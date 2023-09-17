Лиам Лоусон: «Мне нужно разобраться со стартами – снова потерял два места»

Лиам Лоусон высказался о первых очках в «Формуле-1».

Пилот « » завершил на девятой позиции, однако после финиша нашел пространство для прогресса.

«Я довольно сильно устал. Гонка была долгой, жаркой.

Я считаю, мы извлекли максимум. Нам не хватало скорости, чтобы сражаться с ребятами впереди – было тяжело.

Мне нужно разобраться со стартами. Второй уик-энд подряд я теряю два места на стартовом рывке, и это сильно осложняет жизнь. Обгонять на этой трассе нельзя, так что это ключевой момент. Вчера мы упорно потрудились и пробились в третий сегмент, а потом все потеряли – непростая ситуация.

Что касается остальной гонки, я отдал все силы», – заявил новозеландец.

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Лоусон впервые заработал очки в «Ф-1», финишировав 9-м на своем 3-м Гран-при

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