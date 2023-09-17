Лиам Лоусон: «Мне нужно разобраться со стартами – снова потерял два места»
Лиам Лоусон высказался о первых очках в «Формуле-1».
Пилот «Альфа Таури» завершил Гран-при Сингапура на девятой позиции, однако после финиша нашел пространство для прогресса.
«Я довольно сильно устал. Гонка была долгой, жаркой.
Я считаю, мы извлекли максимум. Нам не хватало скорости, чтобы сражаться с ребятами впереди – было тяжело.
Мне нужно разобраться со стартами. Второй уик-энд подряд я теряю два места на стартовом рывке, и это сильно осложняет жизнь. Обгонять на этой трассе нельзя, так что это ключевой момент. Вчера мы упорно потрудились и пробились в третий сегмент, а потом все потеряли – непростая ситуация.
Что касается остальной гонки, я отдал все силы», – заявил новозеландец.
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Лоусон и Пиастри - вот это качественные новички. Таких надо побольше.
А вот Сарджент, кажется, под угрозой. Если до конца сезона у негр так и не будет ни одной яркой гонки, то в 2024 мы его, пожалуй, и не увидим.