Лиам Лоусон: «Мне нужно разобраться со стартами – снова потерял два места»

Теги Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Лиам Лоусон Авто

Лиам Лоусон высказался о первых очках в «Формуле-1».

Пилот «Альфа Таури» завершил Гран-при Сингапура на девятой позиции, однако после финиша нашел пространство для прогресса.

«Я довольно сильно устал. Гонка была долгой, жаркой.

Я считаю, мы извлекли максимум. Нам не хватало скорости, чтобы сражаться с ребятами впереди – было тяжело.

Мне нужно разобраться со стартами. Второй уик-энд подряд я теряю два места на стартовом рывке, и это сильно осложняет жизнь. Обгонять на этой трассе нельзя, так что это ключевой момент. Вчера мы упорно потрудились и пробились в третий сегмент, а потом все потеряли – непростая ситуация.

Что касается остальной гонки, я отдал все силы», – заявил новозеландец.

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7 комментариев

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White Pardus
Хорош парнишка! Тяжеленная трасса по температуре, городская! Про Дэна мона забыть!)))
+7
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+7
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White Pardus
Ответ Lordk
Про Дэна или про Цуноду? )
Сам пока думаю, если честно...Один едет норм, второй норм ездиЛ, но давно, но фотогеничен...)
+2
0
+2
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Lordk
Ответ White Pardus
Хорош парнишка! Тяжеленная трасса по температуре, городская! Про Дэна мона забыть!)))
Про Дэна или про Цуноду? )
+1
0
+1
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Minuvert
Отличная гонка, если учесть, что самый медленный болид по ходу сезона.
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DelNord
Солидная гонка, заслужил очки.
Лоусон и Пиастри - вот это качественные новички. Таких надо побольше.
А вот Сарджент, кажется, под угрозой. Если до конца сезона у негр так и не будет ни одной яркой гонки, то в 2024 мы его, пожалуй, и не увидим.
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Mortimer1
Ответ White Pardus
Сам пока думаю, если честно...Один едет норм, второй норм ездиЛ, но давно, но фотогеничен...)
Тебя никто и не спросит)
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Виталий Белоус
Ответ DelNord
Солидная гонка, заслужил очки. Лоусон и Пиастри - вот это качественные новички. Таких надо побольше. А вот Сарджент, кажется, под угрозой. Если до конца сезона у негр так и не будет ни одной яркой гонки, то в 2024 мы его, пожалуй, и не увидим.
А причем тут Хэмилтон?
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