Фернандо Алонсо: «Квалификация с одной попыткой – единственный способ борьбы с трафиком. Нынешний формат устарел»

Теги ФИА Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Формула-1 регламент Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо высказался за изменение формата квалификаций «Формулы-1».

Пилот «Астон Мартин» полагает, что проблемы с трафиком, возникающие в Сингапуре и на других городских трассах, можно устранить, представив каждому спортсмену возможность проехать один круг без помех.

«Справиться сложно. Что бы ни предпринимала ФИА, мы найдем способ это использовать. Перед ФИА очень тяжелая задача – разбираться с трафиком на городских автодромах. Я много раз говорил, что есть лишь один способ найти решение, а именно обратиться к квалификации с одной попыткой. Все другие решения не сработают, поскольку мы сможем их обойти.

Нынешний формат квалификации устарел, он остается таким уже 20-25 лет, и тогда машины были другими. Теперь у нас гибридные двигатели, которые нужно заряжать, необходимо охлаждать шины, и мы можем двигаться вперед лишь через квалификацию с одной попыткой», – заявил двукратный чемпион мира.

Современный формат квалификации с сегментами был введен 17 лет назад, в 2006 году.

Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гуго Капет
Ну не знаю, был уже опыт с одним квалификационным кругом. Помню была скукота, плюс было две несправедливые вещи - погода (кто выехал в иных условиях уже пролетал мимо) и ошибки (ну не должно зависеть все от одного круга. Помарка - исправил на следующем круге).
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ральф шумахер
Пробовали уже, не зашло никому.

Да и последний едет по накатанной и прогревшиейся трассе. Или наоборот - первые на сликах, полил дождь - в квале вообще особого смысла не будет.

Будут сенсации, ок, но проще тогда номерки тащить, как в лото. Ценность поула будет сходной. И в гонке будут завалы, когда на первом круге лидеры хаасы будут обходить.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mold1992
Можно просто выпускать на трассу с определённым промежутком, секунд 10, например. Всё равно обычно все выезжают вначале, потом после попытки круг пустеет, и спустя время все выезжают снова вместе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Рнпрл Аари
Все нормально, просто надо жёстче наказывать за блокировки тогда никто не будет траекторию закрывать. А по одному выпускать такое себе получится последнему больше повезет по накатанному проезжать, ну и погода конечно же тоже
конечно нужно жёстче...раньше давали штрафы, а сейчас предупреждение.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lordk
Ответ Рнпрл Аари
Все нормально, просто надо жёстче наказывать за блокировки тогда никто не будет траекторию закрывать. А по одному выпускать такое себе получится последнему больше повезет по накатанному проезжать, ну и погода конечно же тоже
как не наказывай, блокировки все равно будут, т.к. временами есть пилот готовящийся к быстрому кругу, впереди него и позади него по пилоту и возле поворота нагоняет пилот на быстром круге. И все, блокировка, от которой никуда не деться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Все нормально, просто надо жёстче наказывать за блокировки тогда никто не будет траекторию закрывать. А по одному выпускать такое себе получится последнему больше повезет по накатанному проезжать, ну и погода конечно же тоже
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
и закончится скандалом когда кто-то проедет по сухой трассе, а кто-то по мокрой. Не говоря уже о таких малозаметных, но важных факторов как ветер, температура асфальта итд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikrus
Может попробовать как в прыжках с трамплина, по сумме 2-х попыток. 1-ю попытку по жеребьевке/рейтингу, а 2-ю уже по результатам 1-й попытки (от худших до лучших), по крайней мере интрига будет сохраняться до конца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Ответ Женя Дерунов
конечно нужно жёстче...раньше давали штрафы, а сейчас предупреждение.
Ну вот об этом же
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Ответ Lordk
как не наказывай, блокировки все равно будут, т.к. временами есть пилот готовящийся к быстрому кругу, впереди него и позади него по пилоту и возле поворота нагоняет пилот на быстром круге. И все, блокировка, от которой никуда не деться.
Согласен есть такие моменты спорные, но я про явные блокировки необязательные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий