Фернандо Алонсо: «Квалификация с одной попыткой – единственный способ борьбы с трафиком. Нынешний формат устарел»

Фернандо Алонсо высказался за изменение формата квалификаций «Формулы-1».

Пилот « » полагает, что проблемы с трафиком, возникающие в Сингапуре и на других городских трассах, можно устранить, представив каждому спортсмену возможность проехать один круг без помех.

«Справиться сложно. Что бы ни предпринимала ФИА, мы найдем способ это использовать. Перед ФИА очень тяжелая задача – разбираться с трафиком на городских автодромах. Я много раз говорил, что есть лишь один способ найти решение, а именно обратиться к квалификации с одной попыткой. Все другие решения не сработают, поскольку мы сможем их обойти.

Нынешний формат квалификации устарел, он остается таким уже 20-25 лет, и тогда машины были другими. Теперь у нас гибридные двигатели, которые нужно заряжать, необходимо охлаждать шины, и мы можем двигаться вперед лишь через квалификацию с одной попыткой», – заявил двукратный чемпион мира.

Современный формат квалификации с сегментами был введен 17 лет назад, в 2006 году.

Сайнс выиграл поул в Сингапуре, Ферстаппен только 11-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram