Лиам Лоусон: «Рад, что прошел в третий сегмент, но у нас был потенциал занять более высокую позицию»

Лиам Лоусон готовится к трудной гонке в Сингапуре.

Пилот « », заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, сумел пробиться в третий сегмент квалификации к . При этом именно улучшение результата со стороны выбило из дальнейшей борьбы Макса Ферстаппена.

«Очевидно, что я очень рад попаданию в третий сегмент квалификации, однако мы не смогли показать максимум в своих выступлениях, и над этим нужно поработать. Досадно, что так случилось с Юки ( ошибся на торможении и испортил комплект шин), ведь наша машина работала неплохо, он чувствовал себя вполне комфортно.

Мои же проблемы были связаны с прогревом шин – я не почувствовал скачка в улучшении сцеплении с трассой на последнем круге, а на последнем секторе я попал в трафик. Так что было непросто.

Я рад тому, что прошел в третий сегмент квалификации, но у нас был потенциал для того, чтобы занять более высокую позицию. Как бы то ни было, сегодня все прошло неплохо, но самый важный день будет завтра. Учитывая 10-е место, я стартую с хорошей позиции, но двухчасовая гонка будет очень непростой», – рассказал Лоусон.

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