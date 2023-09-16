Лиам Лоусон: «Рад, что прошел в третий сегмент, но у нас был потенциал занять более высокую позицию»

Теги Альфа Таури Гран-при Сингапура Формула-1 Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Лиам Лоусон готовится к трудной гонке в Сингапуре.

Пилот «Альфа Таури», заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, сумел пробиться в третий сегмент квалификации к Гран-при Сингапура. При этом именно улучшение результата со стороны Лоусона выбило из дальнейшей борьбы Макса Ферстаппена.

«Очевидно, что я очень рад попаданию в третий сегмент квалификации, однако мы не смогли показать максимум в своих выступлениях, и над этим нужно поработать. Досадно, что так случилось с Юки (Цунода ошибся на торможении и испортил комплект шин), ведь наша машина работала неплохо, он чувствовал себя вполне комфортно.

Мои же проблемы были связаны с прогревом шин – я не почувствовал скачка в улучшении сцеплении с трассой на последнем круге, а на последнем секторе я попал в трафик. Так что было непросто.

Я рад тому, что прошел в третий сегмент квалификации, но у нас был потенциал для того, чтобы занять более высокую позицию. Как бы то ни было, сегодня все прошло неплохо, но самый важный день будет завтра. Учитывая 10-е место, я стартую с хорошей позиции, но двухчасовая гонка будет очень непростой», – рассказал Лоусон.

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7 комментариев

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Scorpio
малой, ты там поосторожнее
с обеих ног в эфадину заходишь
дохтур может и обидеться за протеже
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WINWOLF
Ответ Scorpio
малой, ты там поосторожнее с обеих ног в эфадину заходишь дохтур может и обидеться за протеже
Да ладно, ну выбил Тапка, он же не спецом, тем более у того чашка считай в кармане, беспокоится не о чем. Я думаю это даже в плюс ему сыграет, пацан показывает, что конкуретноспособен, как и раньше показывал во всех сериях, хоть и не выиграл почти нифига. Но Лоусон реально универсален
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Scorpio
Ответ WINWOLF
Да ладно, ну выбил Тапка, он же не спецом, тем более у того чашка считай в кармане, беспокоится не о чем. Я думаю это даже в плюс ему сыграет, пацан показывает, что конкуретноспособен, как и раньше показывал во всех сериях, хоть и не выиграл почти нифига. Но Лоусон реально универсален
кто ж спорит, Дэнчик очень неудачно руку сломал, уже может и не спешить
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hypnotoad94
Нужно брать очки, хорошая заявочка будет
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WINWOLF
Ответ Scorpio
кто ж спорит, Дэнчик очень неудачно руку сломал, уже может и не спешить
Думаю да, но Лиам вроде как хочет в Суперформуле забрать кубок, а значит Дэн как минимум в Мексике поедет, ибо совпадают графики.
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Сергей Богатырёв
Ответ WINWOLF
Да ладно, ну выбил Тапка, он же не спецом, тем более у того чашка считай в кармане, беспокоится не о чем. Я думаю это даже в плюс ему сыграет, пацан показывает, что конкуретноспособен, как и раньше показывал во всех сериях, хоть и не выиграл почти нифига. Но Лоусон реально универсален
Ну кроме того, что мешает рассказам доктора об уникальном гоночном таланте Макса
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Сергей Богатырёв
Ответ WINWOLF
Думаю да, но Лиам вроде как хочет в Суперформуле забрать кубок, а значит Дэн как минимум в Мексике поедет, ибо совпадают графики.
В любом случае, на 90% место Лоусон себе забил в АТ, а может и в РБ
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