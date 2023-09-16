Макс Ферстаппен: «Выиграть с последнего места можно в Бельгии, но не в Сингапуре»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Гран-при Сингапура Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен сообщил, что «можно забыть» об 11-й победе подряд.

Пилот «Ред Булл» квалифицировался 11-м на Гран-при Сингапура и рискует прервать рекордную серию.

«Я хочу победить, но, когда выигрыш невозможен, это надо принять. Не хочу слишком драматизировать, однако, конечно, уик-энд очень тяжелый, мы давно не проводили такую квалификацию.

Очевидно, мы не понимаем проблему. В противном случае мы бы не внесли эти изменения, которые ухудшили ситуацию. Так что да, мы не понимаем машину в этот уик-энд и на этой трассе.

Здесь нельзя обгонять. На других треках можно стартовать последним – пожалуй, в Спа можно стартовать последним и выиграть, но не тут. На такой трассе надо быть на две, на три секунды быстрее, чтобы получить шанс на обгон», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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5 комментариев

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antineutrino
ну вот, похоже конец рекордной серии. поздравляю всех с тем, что мы наблюдали её воочию. может быть ещё много лет её не смогут перебить
+2
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Mortimer1
Ответ Женя Дерунов
если и на следующем этапе РБ не поедет, то вся серия побед это цирк с конями.
Тото перелогинься)
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Рнпрл Аари
Ответ Павел Швецов
ФИА видимо заинтересована в её продолжении, иначе не объяснить отсутствие штрафов тапку за стоянку на питлейне и блокировку Цуноды. Японцу, кстати, это могло стоить выхода в следующий сегмент, так как время он так и не смог показать
Ага поэтому и директиву приняли по гибкости, чтобы РБ помочь?
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