Макс Ферстаппен: «Выиграть с последнего места можно в Бельгии, но не в Сингапуре»

Макс Ферстаппен сообщил, что «можно забыть» об 11-й победе подряд.

Пилот «Ред Булл» квалифицировался 11-м на Гран-при Сингапура и рискует прервать рекордную серию.

«Я хочу победить, но, когда выигрыш невозможен, это надо принять. Не хочу слишком драматизировать, однако, конечно, уик-энд очень тяжелый, мы давно не проводили такую квалификацию.

Очевидно, мы не понимаем проблему. В противном случае мы бы не внесли эти изменения, которые ухудшили ситуацию. Так что да, мы не понимаем машину в этот уик-энд и на этой трассе.

Здесь нельзя обгонять. На других треках можно стартовать последним – пожалуй, в Спа можно стартовать последним и выиграть, но не тут. На такой трассе надо быть на две, на три секунды быстрее, чтобы получить шанс на обгон», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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