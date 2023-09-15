Льюис Хэмилтон об изменениях трассы Гран-при Сингапура: «Мы поднимем вопрос о новой зоне DRS. Командам следовало бы выступать за яркие гонки, а не против них»

Теги Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Формула-1 Мерседес Марина-Бэй Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от новой конфигурации трассы «Марина-Бэй».

В третьем секторе вместо связки четырех медленных поворотов сделали еще одну прямую.

«Изменения трека великолепны. Думаю, с ними трасса стала даже круче, чем раньше. Изменение поверхности, новый асфальт – благодаря им пилотировать стало гораздо приятнее.  

Не думаю, что обгонов будет больше. Возможно, будет легче обгонять в седьмом повороте – просто потому, что в той связке поворотов трасса лучше. Но, по-моему, нам нужна зона DRS в новой секции в конце трека.

Все пилоты, мы все попросили об этом ФИА. ФИА спросила все команды, и некоторые отказались. На брифинге пилотов мы поднимем этот вопрос. Но командам следовало бы выступать за яркие гонки, а не против них. Интересно, что некоторые команды против. Но мы еще обсудим это», – сказал Хэмилтон.

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