Лиам Лоусон: «На данном этапе хочу закончить свой сезон в «Супер-Формуле»

Лоусон хочет закончить сезон в «Супер-Формуле».

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Изначально ожидалось, что Риккардо, сломавший запястье, должен будет вернуться на Гран-при Катара. Однако по итогам обследований выяснилось, что запястье у Риккардо было сломано сразу в семи местах.

В японской «Супер-Формуле» Лоусон занимает второе место в общем зачете, отставая от лидера Ритомо Мияты на 8 очков. Две последние гонки чемпионата пройдут на «Сузуке» в конце октября – в этот же уик-энд в «Формуле-1» будет проводиться Гран-при Мексики.

«Да, на данном этапе я думаю, что закончу сезон. Думаю, у нас еще полно времени до момента проведения финального этапа и Даниэль успеет вернуться. В данный же момент я просто провожу одну гонку за другой, но времени должно хватить», – рассказал Лоусон.

Резервисты в «Ф-1» вообще получают шанс в настоящих болидах? Чем они занимаются? Только ждут в боксах?