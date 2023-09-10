Фернандо Алонсо о новом регламенте: «Из последних 25 гонок 24 выиграли пилоты «Ред Булл» – этого явно никто не планировал»

Пилот « » поделился мнением о преимуществе « » над другими командами.

Алонсо признал, что с новым техническим регламентом гонки стали интереснее, но в итоге все «испортил» .

«В данном вопросе есть две точки зрения. Первая – что новый регламент действительно привнес что-то хорошее. С новыми болидами преследовать соперников стало проще, чем раньше. Теперь, когда ты преследуешь машину соперника на трассе, турбулентность ниже, потоков грязного воздуха не так много. Мне также кажется, что плотность команд в пелотоне сейчас очень высокая – если не учитывать две первые машины, – а это как раз то, что всех интересует.

Тем не менее, если посмотреть на ситуацию, начиная с третьего места, не учитывая машины «Ред Булл», и вплоть до последней позиции, то мы увидим очень высокую плотность. И что порой даже выйти из первого сегмента может быть очень непросто, потому что в диапазон в 0,4 секунды умещаются результаты 16 машин. Так что да, в этом смысле равенство было достигнуто.

С другой стороны, что-то явно пошло не так, поскольку из последних 25 гонок 24 выиграли пилоты «Ред Булл», а этого явно никто (из организаторов и авторов регламента) не планировал.

На самом деле я даже не знаю, чем питаются эти люди, что они едят и пьют (смеется). Потому что сейчас ребята из «Ред Булл» лучшие во всем: у них самая быстрая машина и самый быстрый пилот, они не допускают ошибок, быстрее всех проводят пит-стопы, лучше всех стартуют, у них лучшие стратегии. В данный момент у них нет слабых мест и командам нужно работать, чтобы все-таки найти их», – рассказал Алонсо.

Кто из гонщиков «Ф-1» самый эффективный по очкам за вложенные деньги? Ферстаппен окупает $55 млн? А Леклер – $36 млн?