Льюис Хэмилтон: «Думаю о контракте после 2025 года»

Льюис Хэмилтон планирует остаться в «Формуле-1» после сезона-2025.

Пилот «Мерседеса» заключил с командой новый двухлетний контракт. Льюис предполагает, что соглашение станет не последним в его гоночной карьере, однако допускает, что может передумать.

«Цель на эти два года – 100 процентов бороться и побеждать в чемпионате. Прямо сейчас мы вторые в Кубке конструкторов и хотим свергнуть с трона тех, кто на вершине. Я на 100 процентов верю, что мы на это способны.

Что касается долгосрочной перспективы, я думаю о следующем контракте: как он будет выглядеть, насколько будет длительным. Я планирую остаться тут на какое-то время.

Но ситуация может поменяться. Может, в следующем году я скажу: «К черту все». Кто знает. Никогда не знаешь, как сложится жизнь, однако прямо сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы каждый день оставаться позитивным. Для любого человека это непросто.

Надо сохранять форму и здоровье, попытаться нащупать баланс, получать удовольствие и от жизни, и от работы, баланс с семейной жизнью и всем таким. Думаю, сейчас баланс достаточно хороший. Это позволяет мне по-настоящему любить свое дело», – заявил семикратный чемпион мира.

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