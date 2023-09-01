Фернандо Алонсо: «Надеюсь, Хэмилтон останется в «Ф-1» после 2025 года»

Фернандо Алонсо рассчитывает на выступления Льюиса Хэмилтона после 40 лет.

Хэмилтон продлил соглашение с « » до конца 2025 года. Пилот « » и бывший напарник Льюиса по « » надеется, что контракт не станет для британца последним в «Формуле-1».

«На мой взгляд, это демонстрирует его целеустремленность, его любовь к гонкам. Он не взял перерыв. Здорово, что он будет здесь еще два сезона.

Я считаю его одним из величайших в нашем спорте. Пока он остается в «Формуле-1», это идет на пользу и спорту в целом, и всем нам. Так что, надеюсь, он останется после 2025 года», – сказал .

Другой двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из « » также прокомментировал сделку:

«Безусловно, это здорово для «Ф-1». В конце концов, это здорово для него самого и для «Мерседеса», ведь они уже долго вместе. Конечно, для них продолжение партнерства – отличная новость».

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