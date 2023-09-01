Фернандо Алонсо: «Надеюсь, Хэмилтон останется в «Ф-1» после 2025 года»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Фернандо Алонсо рассчитывает на выступления Льюиса Хэмилтона после 40 лет.

Хэмилтон продлил соглашение с «Мерседесом» до конца 2025 года. Пилот «Астон Мартин» и бывший напарник Льюиса по «Макларену» надеется, что контракт не станет для британца последним в «Формуле-1».

«На мой взгляд, это демонстрирует его целеустремленность, его любовь к гонкам. Он не взял перерыв. Здорово, что он будет здесь еще два сезона.

Я считаю его одним из величайших в нашем спорте. Пока он остается в «Формуле-1», это идет на пользу и спорту в целом, и всем нам. Так что, надеюсь, он останется после 2025 года», – сказал Алонсо.

Другой двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» также прокомментировал сделку:

«Безусловно, это здорово для «Ф-1». В конце концов, это здорово для него самого и для «Мерседеса», ведь они уже долго вместе. Конечно, для них продолжение партнерства – отличная новость».

Хэмилтон и Расселл будут выступать за «Мерседес» до конца 2025 года

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1 комментарий

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vulturecrow
Алонсо сам показывает, что профессиональный подход и талант позволяют быть мегауспешным после сорока. Хэм тоже явно оправился от разочарования 21-ого года и проводит очередной гениальный сезон, уделывая Рассела. нет никаких признаков, что Льюис сдаст в ближайшие годы.
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