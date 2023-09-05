Все команды «Ф-1» уложились в потолок расходов в 2022 году

завершила анализ финансовых отчетов за 2022 год, оправленных командами «Формулы-1».

Федерация выдала сертификаты соответствия всем десяти коллективам. Таким образом, никто из участников не нарушил финансовый регламент.

Отмечается, что ФИА отдельно изучала проекты команд, не связанные с «Ф-1», и посещала объекты.

В 2021 году «Ред Булл» превысил потолок расходов. Команду наказали штрафом в семь миллионов долларов и ограничением на использование инструментов для разработки аэродинамики на десять процентов.

А у «Ред Булл» вообще есть слабости? Команда «Ф-1» достигла идеала?