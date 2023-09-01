Фредерик Вассер о техническом директоре «Феррари»: «Разработкой шасси занимается Кардиле, моторное подразделение возглавляет Галтьери»

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер объяснил устройство текущей структуры управления команды.

В данный момент в «Феррари» никто не занимает должность технического директора – ожидалось, что ее займет Энрико Кардиле, который возглавляет отдел разработки шасси. Однако никакого официального объявления от «Феррари» так и не последовало.

«Я не знаю, кто вообще придумал эту историю, поскольку структура технического управления команды предельно ясна. Все ребята, которые занимаются разработкой шасси, в итоге отчитываются перед Энрико Кардиле. Для меня он является техническим директором.

Если хотите, его можно назвать техническим директором по разработке шасси. Параллельно с ним работает Энрико Галтьери, который возглавляет моторное подразделение.

Мне еще на прошлой неделе задавали вопросы, зачем нам два технических директора. Но ведь то же самое происходит и в других организациях: у «Мерседеса» есть один технический директор в Бракли (база команды), и еще один в Бриксуорте (моторное подразделение). У «Альпин» один директор в Вири-Шатийоне, а второй в Энстоуне.

Невозможно сделать так, чтобы один человек занимался сразу двумя этими подразделениями. По крайней мере, с нашей стороны все предельно ясно – Энрико Кардиле является техническим директором и отвечает за разработку шасси, а Энрико Галтьери является техническим директором в моторном подразделении. Не знаю, где здесь может возникнуть недопонимание, потому что на бумаге все предельно ясно», – рассказал Вассер.

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1 комментарий

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Фанат спорта01
Ну к Галтьери вопросов нет моторы хорошие,да и к Кардиле их не так много шасси тоже не лучшая конечно но неплохая,а вот к специалистам из аеродинамики вопросы имеются.
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